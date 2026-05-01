Alicorp presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En esa línea, las las ventas consolidadas del trimestre ascendieron a S/2.930 millones, 3% superior al mismo periodo del 2025.

En cuanto a utilidad bruta ajustada esta alcanzó los S/791 millones, 5% por encima del mismo periodo de 2025. Como resultado la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) ajustado alcanzó S/459 millones, 6% más que en el primer trimestre de 2025.

Este crecimiento responde principalmente a un mayor volumen en ventas registrado en este periodo en todas las unidades de negocio, así como a la consolidación de adquisiciones recientes, como Inka Crops y Jabonería Wilson, que fortalecen el portafolio y amplían la oferta en mercados clave.

En Consumo Masivo Perú, la utilidad bruta ajustada alcanzó S/415 millones, registrando un aumento de 16% respecto al primer trimestre de 2025. Por su parte, el Ebitda ajustado del negocio alcanzó S/241 millones en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento de 22% frente al mismo periodo del año anterior. El resultado estuvo respaldado por diversas iniciativas de marca y una ejecución comercial enfocada en categorías clave como detergentes, jabón para lavar, aceites y cereales.

Dentro de la plataforma de Alimentos de Alicorp, destacó la categoría de salsas con un desempeño sobresaliente de la línea de mayonesa. Por su parte, en la plataforma de Cuidado del Hogar destacó la categoría de detergentes que alcanzó su mayor participación de mercado de los últimos 18 meses.

Por su parte, Alicorp Soluciones (negocio B2B), alcanzó una utilidad bruta ajustada de S/165 millones, 1% menos que el mismo periodo de 2025. Asimismo, registró un Ebitda ajustado de S/103 millones, 4% por encima del mismo trimestre del año anterior, respaldado por iniciativas estratégicas orientadas a generar mayor valor a sus clientes en un entorno competitivo dinámico.

En términos de volumen, destacaron los crecimientos de las margarinas, mantecas y harinas pasteleras que crecieron 15%, 15% y 21% respectivamente. Por su parte, el negocio de Consumo Masivo Internacional registró una utilidad bruta ajustada de S/67 millones en el primer trimestre, lo que representa un crecimiento de 34% frente al mismo periodo de 2025. Además, su Ebitda ajustado fue de S/14 millones, que representa 3,9 veces la cifra alcanzada en el primer trimestre del año 2025.

Este resultado refleja principalmente la contribución de Jabonería Wilson en Ecuador, donde categorías como detergentes y lavavajillas registraron un sólido crecimiento en volumen, evidenciando la exitosa integración del negocio y la ampliación de su presencia en la plataforma de cuidado del hogar.

En Bolivia, pese a un entorno macroeconómico desafiante, con distorsiones de mercado y un incremento en el comercio informal, particularmente en aceites domésticos, Alicorp reportó que los volúmenes de venta disminuyeron 15% interanual. Aun así, la compañía mantuvo el liderazgo en otras categorías clave como detergentes, mantecas y margarinas, demostrando la resiliencia del negocio.