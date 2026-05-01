Resumen

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En cuanto a utilidad bruta ajustada esta alcanzó los S/791 millones, 5% por encima del mismo periodo de 2025. Foto: GEC.
En cuanto a utilidad bruta ajustada esta alcanzó los S/791 millones, 5% por encima del mismo periodo de 2025. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Alicorp presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En esa línea, las las ventas consolidadas del trimestre ascendieron a S/2.930 millones, 3% superior al mismo periodo del 2025.

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