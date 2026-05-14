Resumen

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El movimiento de vehículos en el Muelle Norte ha crecido alrededor de 28% entre 2025 y 2026. (Foto: APM Terminal)
El movimiento de vehículos en el Muelle Norte ha crecido alrededor de 28% entre 2025 y 2026. (Foto: APM Terminal)
Por Redacción EC

APM Terminals Callao, operador del Muelle Norte del Puerto del Callao, informó que viene descargando casi 6.000 vehículos traídos en una sola nave de gran escala proveniente de Asia, una operación que es un hito para la actividad portuaria nacional al ser la primera vez que se reciben tal cantidad de unidades vehiculares de una sola vez.

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