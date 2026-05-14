APM Terminals Callao, operador del Muelle Norte del Puerto del Callao, informó que viene descargando casi 6.000 vehículos traídos en una sola nave de gran escala proveniente de Asia, una operación que es un hito para la actividad portuaria nacional al ser la primera vez que se reciben tal cantidad de unidades vehiculares de una sola vez.

“Esta operación confirma que estamos preparados para atender carga rodante de gran volumen con altos estándares de eficiencia, seguridad y coordinación”, señaló Stephanie Bravo De Rueda, gerente comercial de carga general de APM Terminals Callao.

La compañía destacó que este hito se da en un contexto de mayor dinamismo en la movilización de carga rodante entre Asia y el Puerto del Callao, el principal punto de ingreso de vehículos y maquinaria para el mercado peruano. El movimiento de vehículos en el Muelle Norte ha crecido alrededor de 28% entre 2025 y 2026, reflejando una demanda creciente y la confianza de clientes y líneas navieras.

“Operaciones como esta no solo elevan el estándar operativo del Callao, sino que refuerzan su competitividad regional. El Muelle Norte viene preparándose desde hace varios años para atender este tipo de volúmenes, y hoy estamos demostrando que podemos hacerlo con eficiencia, seguridad y visión de largo plazo”, agregó Bravo De Rueda.

Descargar casi 6000 vehículos implica una alta exigencia logística, que requiere planificación, coordinación en tiempo real, gestión eficiente de patios, programación escalonada de retiros y sincronización.

En ese sentido, APM Terminals Callao explicó que, al tratarse de carga sensible, cada unidad es manipulada bajo estrictos protocolos, con personal especializado, monitoreo constante y estándares internacionales orientados a preservar la integridad de la carga durante todo el proceso.