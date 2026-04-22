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El gobernador de la región de Arequipa, Rohel Sánchez, viene impulsando diversas estrategias para convertir a la región en el mayor polo de desarrollo de energías renovables del Perú. Foto: difusión.
El gobernador de la región de Arequipa, Rohel Sánchez, viene impulsando diversas estrategias para convertir a la región en el mayor polo de desarrollo de energías renovables del Perú. Foto: difusión.
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Por Redacción EC

Arequipa busca posicionarse como el principal motor de la transición energética del país. En ese sentido, la gestión del gobernador regional, Rohel Sánchez, viene impulsando diversas estrategias para convertir a la región en el mayor polo de desarrollo de energías renovables del Perú como una cartera de inversión privada que supera los US$20 mil millones en diversos sectores, de los cuales US$5 mil millones corresponden exclusivamente a energías renovables.

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