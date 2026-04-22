Arequipa busca posicionarse como el principal motor de la transición energética del país. En ese sentido, la gestión del gobernador regional, Rohel Sánchez, viene impulsando diversas estrategias para convertir a la región en el mayor polo de desarrollo de energías renovables del Perú como una cartera de inversión privada que supera los US$20 mil millones en diversos sectores, de los cuales US$5 mil millones corresponden exclusivamente a energías renovables.

El alto potencial solar de la región ha permitido el desarrollo de más de 20 proyectos fotovoltaicos, entre ellos Repartición Solar, Majes Solar, Matarani y San Martín Solar, así como nuevas iniciativas en marcha como Illa, Solimana, Sol de Verano y Babilonia. Este conjunto configura un corredor energético estratégico en provincias como Islay, Caylloma y La Joya, con impacto directo en la seguridad energética nacional.

En este contexto, el Gobierno Regional impulsa una planta de hidrógeno verde de escala industrial, con una inversión estimada de US$2,500 millones, ubicada entre los distritos de Santa Rita de Siguas y Matarani. El proyecto proyecta una producción de hasta 80,000 toneladas anuales de hidrógeno, con potencial de exportación a mercados internacionales.

Para su implementación, ya se han inscrito 161 hectáreas en Matarani para el componente industrial, mientras se encuentra en proceso final la transferencia de 5,000 hectáreas en Santa Rita de Siguas destinadas al desarrollo energético, asegurando condiciones territoriales para inversiones de gran escala.

A ello se suman iniciativas privadas como la proyectada por la empresa Horizonte Verano, que estima inversiones de hasta US$11 mil millones para la producción de hidrógeno verde, reforzando la proyección de Arequipa como hub energético y plataforma de exportación de energía limpia en Sudamérica.

Con este conjunto de acciones, Arequipa no solo lidera el desarrollo de energías renovables en el país, sino que se posiciona como un actor clave en la diversificación de la matriz energética del Perú, la atracción de inversión internacional y la generación de nuevas oportunidades económicas sostenibles.