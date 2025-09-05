La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) expresó su preocupación por el uso indiscriminado del mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) en proyectos de infraestructura.

El gremio precisó que el G2G fue diseñado para casos excepcionales, como obras de alta complejidad técnica, proyectos de urgencia nacional o donde fuese imprescindible la transferencia de conocimiento internacional.

Sin embargo, lamentó que su uso se haya generalizado hacia proyectos que podrían ejecutarse mediante procesos ordinarios.

“Esto genera mayores costos fiscales por pagos adicionales en gerenciamiento y asistencia internacional, riesgos presupuestales y falta de control en adicionales de obra y liquidaciones, desigualdad de condiciones para contratistas nacionales que enfrentan mayores trabas administrativas y pagos demorados, y limita la participación de empresas peruanas que son relegadas a un rol secundario, sin garantías de pago oportuno”, señaló Capeco.

Agregaron que a esta situación se suman retrasos en trámites y pagos de valorizaciones y liquidaciones, lo que provoca la la ruptura de la cadena de pagos, paralizaciones, arbitrajes y graves perjuicios financieros para las empresas y el propio Estado.

Ante este panorama Capeco instó al Estado a limitar el el uso del G2G a proyectos estratégicos y debidamente acreditados, fortalecer la la contratación pública regular, reduciendo burocracia y garantizando igualdad para contratistas nacionales y promover transparencia, sostenibilidad y comunicación oportuna para asegurar la eficiencia y continuidad de las obras públicas.