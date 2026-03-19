ComexPerú, rechazó el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones. Mediante un comunicado indicaron que el Congreso “está empujando una iniciativa que, lejos de ordenar o promover la actividad, cambia las reglas de juego y eleva la incertidumbre en un sector que sostiene inversión, empleo formal directo e indirecto y desarrollo regional”.

Asimismo, advirtieron que el dictamen abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre derechos ya otorgados. “El dictamen abre la puerta a intervenciones arbitrarias sobre derechos ya otorgados: debilita la garantía de la concesión al permitir su revocación bajo causales discrecionales y, además, plantea “mecanismos de participación en beneficios” que pueden convertirse en transferencias patrimoniales forzadas. Esto no es modernización: es una señal de que en el Perú la inversión quedaría expuesta a decisiones políticas con intereses subalternos”.

Entre los cambios más resaltantes de este dictamen, se busca la reducción del plazo para que una concesión minera entre en producción o acredite una inversión a 15 años. Actualmente, la normativa permite mantener concesiones hasta por 30 años.

De acuerdo con ComexPerú, se pretende “corregir” trabas del propio Estado castigando la formalidad. “Las consecuencias serían: menos exploración, más riesgo, proyectos paralizados o inversiones que se van del país. ¿Acaso los congresistas que aprueben esto le darán trabajo a los miles de personas que se queden sin empleo?”, agregaron.

“Peor aún, se busca aplicar nuevas cargas a concesiones ya existentes e incluso afectar contratos de estabilidad jurídica. No se puede promover inversiones de largo plazo si el Congreso aprueba normas que quiebran la predictibilidad y vacían compromisos asumidos por el Estado”, agregaron.

ComexPerú instó a aprovechar la oportunidad de promover inversiones para ejecutar proyectos detenidos y generar trabajo y desarrollo. La minería formal ya transfiere recursos relevantes a las regiones (más de S/10.045 millones al cierre de 2025).

“Exhortamos que este dictamen se someta a una discusión técnica seria y transparente, con evaluación económica y legal de sus impactos”, finalizó ComexPerú.