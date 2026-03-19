Resumen

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Entre los cambios más resaltantes se busca la reducción del plazo para que una concesión minera entre en producción o acredite una inversión a 15 años. Actualmente, la normativa permite mantener concesiones hasta por 30 años. Foto: Minem.
Entre los cambios más resaltantes se busca la reducción del plazo para que una concesión minera entre en producción o acredite una inversión a 15 años. Actualmente, la normativa permite mantener concesiones hasta por 30 años. Foto: Minem.
Por Redacción EC

ComexPerú, rechazó el dictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas que modifica la Ley General de Minería y el régimen de concesiones. Mediante un comunicado indicaron que el Congreso “está empujando una iniciativa que, lejos de ordenar o promover la actividad, cambia las reglas de juego y eleva la incertidumbre en un sector que sostiene inversión, empleo formal directo e indirecto y desarrollo regional”.

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