Comimtel, empresa de reciclaje electrónico, diversifica operaciones y apunta a crecer 10% en 2026 con nueva planta: este es su plan

Esta nueva línea de negocio se pondrá en marcha en el segundo trimestre de 2026 con una inversión estimada de entre US$50 y 60mil. Los recipientes estarán destinados tanto al uso interno como al de clientes corporativos, y serán diseñados a medida para la recolección del RAEE, según explicó Edgar Aguilar, gerente general de la compañía.

“Del 100% de un equipo electrónico, cualquiera que sea, más del 60% es plástico, los cuales inicialmente eran exportados a países como China. Sin embargo, ahora, con más reglamentación; por ejemplo, de la comunidad europea, su colocación es más complicada y ya no es rentable para la industria; y lo poco que se recauda, no compensa los costos logísticos”, señaló Aguilar.

Actualmente, Comimtel procesa 9.000 toneladas de RAEE al año, volumen que servirá de base para alimentar esta nueva línea. Con ello, la empresa especializada en la gestión de residuos sólidos proyecta un crecimiento de 10% al cierre de 2026, meta que también esperan cumplir este año, de acuerdo con el ejecutivo.

Expansión en infraestructura

En paralelo, Comimtel prepara la inauguración de una nueva planta de tratamiento en Ventanilla, Lima Norte. Con una inversión de S/3 millones, esta instalación se sumará a las dos que la empresa ya opera en San Martín de Porres. La compañía estima recuperar la inversión en un plazo de cuatro a seis años y prevé abrir oficialmente el recinto en el segundo trimestre de 2026.

Aguilar destacó que, en los 21 años de operaciones de Comimtel, han identificado un cambio sustancial en la forma en que las grandes industrias gestionan sus residuos.

“La gran industria ya coloca en su agenda el manejo de residuos, por sus objetivos como reducir la huella de carbono. Además, buscan una mejor trazabilidad en el manejo de residuos”, indicó.