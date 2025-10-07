Maritza Saenz


Comimtel, empresa de reciclaje electrónico, diversifica operaciones y apunta a crecer 10% en 2026 con nueva planta: este es su plan




La complejidad regulatoria y el elevado costo logístico para exportar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) ha reducido la rentabilidad de este mercado en el exterior. Frente a ello, la empresa peruana Comimtel decidió reconvertir su modelo y transformará dichos desechos en contenedores especializados.

