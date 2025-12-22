Aeropuertos Andinos del Perú es el nuevo aliado estratégico de “Yo reciclo, yo soy Claro”, programa de gestión y manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que promueve la cultura de segregación y reciclaje a nivel nacional. En ese sentido, los pasajeros, usuarios y colaboradores de Aeropuertos Andinos podrán disponer responsablemente de sus aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Como parte de esta iniciativa, Comimtel, aliado de Claro Perú y operador de residuos autorizado por el Ministerio del Ambiente, estará a cargo de la recolección, transporte y tratamiento adecuado de los RAEE acopiados. Además, se desarrollarán talleres de sensibilización dirigidos al equipo de trabajo de Aeropuertos Andinos con el objetivo de educar y fortalecer la conciencia sobre la importancia del reciclaje de estos residuos.

“Creemos que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida. Por eso impulsamos iniciativas que promueven la gestión responsable de los RAEE y fomentamos una cultura de reciclaje entre las empresas, instituciones y ciudadanos”, señaló Mariano Orihuela, director de Mercado Corporativo de Claro Perú.

Por su parte, Alberto Huby, Gerente General de Aeropuertos Andinos del Perú, agregó que “parte de nuestra política de sostenibilidad apunta a hacer nuestros terminales aéreos espacios donde se promuevan buenas prácticas que generen un impacto positivo en la gestión de residuos y nos permitan reforzar una cultura de reciclaje en espacios de transporte público”.

Desde hace 15 años, gracias a la red de empresas aliadas del programa “Yo reciclo, yo soy Claro” al Reciclafest, campaña ambiental descentralizada, y al adecuado manejo de la infraestructura dada de baja de Claro Perú, se ha logrado acopiar más de 2,300 toneladas de RAEE y se ha sensibilizado a más de 115 mil personas.

Reportaje publicitario