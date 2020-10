El Pleno del Congreso aprobó este jueves el proyecto de ley 5132, de rescate financiero a las Micro y Pequeña Empresa (Mypes) antes la crisis producida por el coronavirus.

La propuesta fue aprobada en primera votación con 102 a favor, 13 en contra y 1 abstención; y exonerada de una segunda votación.

El dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa, presidida por César Combina (Alianza para el Progreso - APP), señala que el objetivo es dictar “medidas excepcionales” para las Mypes que, ante un estado de emergencia nacional, se vieron perjudicadas, por lo que se busca impulsar su desarrollo productivo.

Entre estas medidas, la norma contempla que las entidades del Estado están en la obligación de pagar a sus proveedores Mypes en un plazo máximo de 10 días calendarios y que durante el contexto de emergencia se prohíbe la suspensión del corte de servicios públicos por “no pago de las Mypes”.

Así también se determina que durante la emergencia y hasta tres meses después de esta, y de forma excepcional, se suspende el cobro de los tributos municipales a las Mypes, la aplicación de las percepciones, retenciones y detracciones (sistemas de pagos adelantados del IGV) y el cobro de obligaciones de las Mypes con el sistema financiero, “sin afectar la calificación crediticia”.

OBSERVACIONES

Diethell Columbus, portavoz de Fuerza Popular, saludó el fondo de esta norma, pero observó la norma, pues -además de abarcar aspectos inconstitucionales- muestra un desconocimientos sobre el “funcionamiento tributario de los gobiernos locales”. Esto, en relación al artículo sobre la suspensión del cobro de los tributos municipales a las Mypes.

“Dentro de la norma que se aprueba se establece que no se paguen tributos municipales. Pero estos no son solo impuestos, sino también arbitrios [que se cobran] para la gestión de residuos solidos. Eso quiere decir que no pagarán, pero igual la municipalidad igual deberán ofrecer este servicio. La pregunta es de dónde van a sacar [recursos] para estos servicios”, criticó Columbus.

“Por un lado se habla impulsa medidas para las municipalidades como un Reactiva para ellos, pero por otro se perfora su caja”, complementó.

En respuesta, Combina indicó que en el texto sustitutorio del proyecto se establece que la parte sobre la tributación “es declarativa” y que se exhorta al Ejecutivo a tomar medidas

“Sobre los municipios, para tomar las medidas del caso, no se limita la forma de implementar la exoneración. Cada una podrá de forma autónoma identificar, a través de su reglamento, a las Mypes dentro de su juridisción a fin de permitir un salvataje”, explicó el congresista de APP.

Por último, Combina añadió que, de todos modos, “se tiene una segunda posibilidad de revisión del texto a través de la observacion del Ejecutivo”.