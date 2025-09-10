De acuerdo con Worldpanel by Numerator, compañía especializada en panel de hogares, reveló la tendencia creciente de consumo de maquillaje de procedencia asiática en los hogares peruanos durante el último año hasta abril de 2025.

Dentro de la categoría maquillaje estas marcas ascienden al 9,5% en volumen y 6,2% del valor total; con un crecimiento a doble dígito de +11% en volumen y +22% en valor y una penetración anual del 14% a total hogares de maquillaje asiático.

“Solo en el primer trimestre del presente año más de 104 nuevos mil hogares nuevos adquirieron productos de alguna marca asiática, sumándose a esta tendencia de consumo adoptada en mayor medida por amas de casa jóvenes hasta 34 años de edad alcanzando el 7.1% de los hogares peruanos a nivel nacional”, comentó Juan Julca, New Client Acquisition Manager, Worldpanel by Numerator Perú.

El informe reveló que en los NSE C, D y E hay mayor penetración de maquillaje de origen asiático; sin embargo, el gasto es superior en NSE A/B, casi duplicando el promedio de la categoría. Además, dentro del comportamiento de la compra de maquillaje de procedencia asiática dentro de los diversos canales de venta en el año móvil a abril del 2025, se tiene como principal canal a las perfumerías y bazares, con 29% del volumen total de maquillaje asiático; seguido de mercados, con 22%; y bodegas, con 7,4%.

Sin embargo, según comparte Julca hay una oportunidad en la adopción de mayor uso de dichas marcas, ya que los hogares realizan solo una visita a los canales por trimestre.

“Al existir un bajo uso de estas marcas, se concluye que estas compras son “por impulso”, ya que el 73% del volumen de compra de maquillaje asiático se realizan en misiones de compra de Consumo Inmediato (llevan un 1 producto por visita al canal) y Proximidad (llevan entre 2 a 3 productos por visita). Cuando los compradores planifican ( consumo de reposición y despensa); es decir, ya empiezan a construir un hábito con sus marcas, destinan más de un 31% del presupuesto para gastar en este tipo de maquillaje”, apuntó Julca.