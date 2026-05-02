Perú se ha convertido en el principal mercado de Cornerstone en América Latina, impulsado por la alta presencia de empresas familiares y la creciente demanda por profesionalizar sus estructuras de gestión. Tras dos décadas de operación en el país, la firma ha logrado que el mercado peruano represente el 30% de su facturación regional, con US$10 millones de ingresos anuales.
“Hemos venido creciendo a doble dígito de manera acelerada en los últimos ocho años. De hecho, Perú fue uno de nuestros pilotos de crecimiento. Aquí identificamos que el 80% de las compañías son empresas familiares y buscan profesionalizarse con el tiempo; por ello necesitan comités ejecutivos, gerentes generales o CEO”, refiere Diego Cubas, CEO de Perú y presidente Latam de Cornerstone.
Las inversiones de este año se han concentrado en la adquisición de una participación importante en Kuali, ahora llamada Kuali by Cornerstone, compañía tecnológica especializada en recursos humanos, que fue incorporada al portafolio de Cornerstone para fortalecer, principalmente, el servicio de búsquedas masivas.
Sin embargo, el escenario político actual genera ciertas dudas respecto a las expectativas de crecimiento para este año. Ante los posibles desenlaces de cara a la segunda vuelta, la compañía ha definido tres panoramas con distintos niveles de impacto para el negocio.
“Si Perú sigue una línea de gobierno más capitalista, creemos que el mercado peruano va a crecer mucho más y eso podría impulsarnos a crecer 20% este año. En el peor escenario, si la política no nos acompaña, creceríamos 5%, pero nuestro estimado es 12%, dentro de un escenario conservador”, menciona.
Por ahora, mantienen una mirada optimista, ya que la intención de contratación por parte de las empresas no se ha alterado, pese al contexto ambiguo.
Prepara su expansión
Tras consolidarse en Perú, Cornerstone se ha fijado nuevas metas de expansión. A corto plazo, ampliaron sus operaciones este año en dos países: Puerto Rico y Paraguay. Ambos mercados muestran una limitada oferta de compañías especializadas en gestión de talento ejecutivo.
“Estamos entrando a estos mercados porque existe una alta demanda de talento ejecutivo y de consultoría estratégica en gestión del talento. Sin embargo, la oferta de servicios especializados sigue siendo limitada. Además, hemos visto una búsqueda de profesionalización del mercado, con empresas familiares evolucionando hacia modelos más institucionales”, comenta.
Pese a ser mercados pequeños por el número de habitantes, ambos presentan oportunidades relevantes. Puerto Rico cuenta con un fuerte PBI y necesita talento extranjero porque sus profesionales migraron hacia economías más grandes. En Paraguay, en tanto, el mercado crece de forma acelerada en sectores exportadores como energía, agricultura y manufactura, favorecidos por incentivos tributarios que están atrayendo inversiones.
Para este año, la compañía espera cerrar con una facturación cercana al millón de dólares en cada uno de estos mercados e incrementarla hasta US$2,5 millones hacia 2028.
Con estas incorporaciones, Cornerstone sumará 12 operaciones regionales y, el segundo semestre del 2027, esperan ingresar a Argentina y Venezuela.
A mediano plazo, la firma busca que México lidere la participación en la facturación regional, impulsado por el tamaño de ese mercado y su mayor nivel de descentralización.
“Perú tiene 32 millones de habitantes, mientras que México supera los 100 millones, por lo que debería convertirse en una operación mucho más grande, y ya viene avanzando en ese camino. De hecho, el año pasado México creció 30% versus el año anterior y este año proyectamos un crecimiento de 50%. Además, estamos abriendo una segunda operación: hoy tenemos presencia en Ciudad de México y la próxima oficina estará en Monterrey el segundo semestre”, detalla.
