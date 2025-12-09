La empresa japonesa Rinnai informó que ha adquirido al Grupo Sole como parte de su plan de expansión en América Latina.
Sole posee el 60% del mercado peruano de calentadores de agua residencial. La operación, cuyo monto no ha sido revelado, es parte del plan estratégico de la compañía japonesa de soluciones de calentamiento de agua y electrodomésticos en América Latina, donde recientemente adquirió Industrias MASS en México y Thermo Solutions Group en Costa Rica.
“El ingreso de Grupo Sole al portafolio de Rinnai representa un paso clave para consolidar nuestra presencia en la región y reafirma nuestro compromiso de crear una forma de vida más saludable”, indicó Keven McCook, vicepresidente de Corporación Rinnai para América Latina.
Agregó que seguirán invirtiendo en talento, tecnología y capacidad de innovación en la firma peruana. Cabe precisar que Sole cuenta con 490 empleados en el país. Rinnai además informó que tras la adquisición, Sandro Sattler Finazzi se mantendrá en la posición de CEO de Grupo Sole.
“Es un orgullo seguir al frente de la compañía en esta nueva etapa. Compartimos con Rinnai una misma visión: innovación, calidad y bienestar para los hogares peruanos”, señaló el ejecutivo tras conocerse la noticia de la adquisición.
Grupo Sole posee las marcas Sole, S.Collection, Metusa y Brikkel, además de un portafolio que abarca calentadores de agua, electrodomésticos de cocina, climatización y accesorios de gasfitería. El grupo posee el 60% de participación en el mercado de calentadores de agua residencial en Perú.
