El Comercio conversó con Alejandro Pérez Reyes, CFO de Credicorp, luego de que la empresa emitiera un comunicado en el que reclamó a la Sunat un cambio arbitrario en las reglas de juego. Esto debido a que el ente recaudador pretende cobrar más de S/ 1.500 millones al holding peruano por una supuesta elusión tributaria.

¿Cuándo fueron notificados por la Sunat sobre -lo que ustedes llaman en su comunicado- cambio en las reglas de juego?

El viernes 27 la Sunat nos notificó estas resoluciones de determinación, que efectivamente suponen un cambio a las reglas de juego en el país. Sorprendentemente, quiere cobrarnos el pago de impuesto a la renta por operaciones en bolsa que la ley expresamente exoneraba del mismo. Para justificarlo, aduce que fueron operaciones “simuladas”. Pero eso es un absurdo. Fueron tan reales que se inscribieron en Cavali (el Registro Central de Valores del país), fueron revisadas y autorizadas previamente por nuestra reguladora, la Superintendencia de Banca, y comunicadas con anticipación a la Superintendencia de Mercado de Valores.

¿En qué consistió la operación en cuestión?

Se trató de dos compras de acciones del BCP por parte de Grupo Crédito S.A. a Credicorp Ltd., en el 2018 y en el 2019. Fueron operaciones que cumplieron con todos los requisitos establecidos por la ley vigente en ese momento para estar exoneradas de impuesto a la renta: primero se transfirieron en rueda de bolsa. Segundo, eran acciones que contaban con lo que la ley denomina “presencia bursátil” y tercero, representaban menos del 10% de las acciones de la empresa transferidas en un periodo de 12 meses. Lo que está haciendo la Sunat es desconocer la ley. Hoy se lo hace a Credicorp. Mañana puede ser a cualquier otra empresa o persona. ¿Así queremos atraer inversión a nuestro país?

La Sunat pretende cobrar más de S/1.500 millones por las dos transacciones mencionadas. De este total, ¿a cuánto ascienden los intereses?

La Sunat señala que nuestra empresa debe S/. 718,055,854 solo en intereses. Un sinsentido, porque la ley vigente en ese momento exoneraba a las transacciones bursátiles que cumplían las condiciones que señalé antes del pago de impuesto a la renta. Es un cambio absoluto de reglas de juego. Más aún cuando la Sunat ya había revisado este mismo caso antes y había señalado que no había simulación.

¿La ley que los exoneró del pago del Impuesto a la Renta en el momento que se dieron las operaciones sigue vigente?

Hoy ya no está vigente, pero lo estaba en el momento en que realizamos las transacciones en cuestión. La Sunat hoy desconoce la ley porque dice que estas transacciones fueron “simuladas”, es decir, dice que no fueron reales. ¿Pero cómo van a ser simuladas si pasaron por la bolsa de valores, se registraron en Cavali y contaron con la revisión y autorización de la SBS? Es absurdo por donde se le mire y solo muestra un gran nivel de arbitrariedad.

¿El Comité Revisor de la Sunat, que desestimó el año pasado que las operaciones fueran simuladas, es la misma instancia que hoy insiste en el pago del IR más intereses? ¿O es otra instancia?

En esta segunda oportunidad, la división de fiscalización de Sunat ha logrado evitar llegar al Comité Revisor porque ahora alega que se trata de una “simulación” y no de una “elusión” (lo que se denomina una operación impropia) y el Comité Revisor solo puede intervenir en casos de elusión. Así, le ha sacado la vuelta a este órgano de control de Sunat para no pasar por él, sabiendo que los altos funcionarios que lo componen no acogieron sus argumentos la primera vez y dijeron explícitamente que no había elusión ni simulación.

¿Qué instancia o procesos relacionados a este caso son los que siguen en Sunat?

Vamos a interponer un recurso de reclamación ante la propia Sunat. Si no nos dan la razón, apelaremos al Tribunal Fiscal y, eventualmente, iremos al Poder Judicial mediante una Acción Contencioso Administrativa.

Judicializarán el caso.

Lo haremos si fuese necesario.

¿Han tenido en el pasado reciente alguna situación similar?

En 30 años de existencia de Credicorp es la primera vez que vemos algo así. Y es algo que debería preocupar a las miles de personas y empresas que compraron acciones en bolsa durante los años en los que la exoneración estuvo vigente.

¿Por qué la Sunat insiste en este caso?

Habría que preguntarle a la Sunat, porque esto no tiene sentido. Las acciones en cuestión cotizan en bolsa hace alrededor de 50 años y la administración tributaria nunca nos había sorprendido con algo así. Este no es un problema menor y es un gran golpe para el Mercado de Valores. Con este mismo criterio se puede afectar a cualquier negocio o empresa que hubiese comprado cualquier acción en la bolsa mientras la exoneración estuvo vigente.