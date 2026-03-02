El precio del dólar para este lunes 2 de marzo es de S/3,37 con un alza del 0,33% según Bloomberg, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Cabe precisar que con el paso de las horas, el tipo de cambio puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

La moneda se fortaleció frente a sus principales pares debido a que el repunte de los precios del petróleo animó a los operadores a rebajar las apuestas sobre el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) este año.

El mercado sugiere que el movimiento del dólar se debe menos a la clásica demanda de refugio y más al petróleo. Los operadores apuestan a que el billete verde subirá más frente a las divisas de las naciones importadoras de petróleo, como el euro y la libra.

En ese sentido, la libra cayó hasta 1,3% (US$1,3314) su nivel más bajo este año, mientras que el euro bajó casi 1%. En cambio el dólar canadiense y la corona noruega apenas bajaron.

PUEDES VER: La mayor refinería de Aramco en Arabia Saudí recibe el impacto de restos de drones iraníes

De acuerdo con Bloomberg, la crisis iraní puede estar reavivando la tradicional relación entre el billete verde y el petróleo, ya que Estados Unidos es un exportador neto de energía.

¿A cuánto cerró el dólar el viernes 27 de febrero?

El precio del dólar cerró el viernes 27 de febrero en S/3,3540, (con una apertura de S/3,3590), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva (BCR).