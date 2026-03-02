El precio del dólar para este lunes 2 de marzo es de S/3,37 con un alza del 0,33% según Bloomberg, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.
Cabe precisar que con el paso de las horas, el tipo de cambio puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.
La moneda se fortaleció frente a sus principales pares debido a que el repunte de los precios del petróleo animó a los operadores a rebajar las apuestas sobre el recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) este año.
El mercado sugiere que el movimiento del dólar se debe menos a la clásica demanda de refugio y más al petróleo. Los operadores apuestan a que el billete verde subirá más frente a las divisas de las naciones importadoras de petróleo, como el euro y la libra.
En ese sentido, la libra cayó hasta 1,3% (US$1,3314) su nivel más bajo este año, mientras que el euro bajó casi 1%. En cambio el dólar canadiense y la corona noruega apenas bajaron.
De acuerdo con Bloomberg, la crisis iraní puede estar reavivando la tradicional relación entre el billete verde y el petróleo, ya que Estados Unidos es un exportador neto de energía.
El precio del dólar cerró el viernes 27 de febrero en S/3,3540, (con una apertura de S/3,3590), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva (BCR).
