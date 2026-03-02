Resumen

Precio del dólar tuvo un alza del 0,33% en el inicio de la jornada. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este lunes 2 de marzo es de S/3,37 con un alza del 0,33% según Bloomberg, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

