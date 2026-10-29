El precio del dólar cerró este jueves en S/3,463 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,459 de la jornada anterior, con un avance de 0,12%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol, pese a su retroceso a nivel internacional, en una sesión marcada por la caída de los metales, las preocupaciones sobre las inversiones en inteligencia artificial y la evaluación de nuevos indicadores económicos de Estados Unidos.

“El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) retrocedió 0,16%, hasta los 101.989 puntos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 y 30 años descendieron a 4,987% y 5,326%, respectivamente. Aunque los últimos datos de inflación estuvieron en línea con las expectativas, persisten los riesgos inflacionarios y las perspectivas de una política monetaria restrictiva”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

De acuerdo con el análisis de Kambista, en los mercados internacionales el petróleo WTI retrocedió 0,84%, hasta US$101,92 por barril, mientras el cobre cayó 1,24%, el oro perdió 1,44% y la plata bajó 3,46%. En paralelo, el Nasdaq retrocedió 1,41% ante las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. En América Latina, el real brasileño se depreció 1,23%, el peso mexicano 1,15%, el chileno 0,30% y el colombiano 0,22%.

En el mercado local, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,453 y S/3,465, con un volumen negociado de US$494.6 millones. Según Kambista, la depreciación del sol, pese al debilitamiento del dólar global, estuvo asociada a una demanda de divisas que no logró ser compensada por los flujos de oferta durante la jornada. La caída del cobre y el retroceso de otras monedas latinoamericanas también reflejaron un entorno menos favorable para las divisas de la región.

En cuanto a las perspectivas económicas, el reporte recoge cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según las cuales el déficit fiscal acumulado de los últimos doce meses se redujo a 0,9% del PBI en septiembre, por debajo del límite de 1,8% previsto para 2026. No obstante, el Consejo Fiscal ha advertido sobre los riesgos de modificar las reglas fiscales y aprobar gastos permanentes sin financiamiento estable. Para Kambista, la evolución del Fenómeno El Niño y la capacidad de respuesta fiscal del Gobierno seguirán siendo factores relevantes para las expectativas económicas y cambiarias.

Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que la moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4590, cierre de S/3,4620, promedio de S/3,4596, mínimo de S/3,4530 y máximo de S/3,4650. Hoy no hubo vencimientos de swaps cambiarios por parte del BCR. El precio abrió por encima de la apertura de ayer para luego caer principalmente por la oferta corporativa local asociada a fin de mes.

Por otro lado, la Reserva Federal de EE.UU. mantuvo la tasa de referencia en 4,00%, en línea con lo esperado y sin cambios frente a la reunión anterior. La decisión muestra una postura de cautela, con la Fed evaluando si la moderación del mercado laboral compensa las presiones inflacionarias todavía presentes antes de realizar nuevos ajustes.