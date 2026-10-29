Para el cierre, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,453 y S/3,465. (Foto: GEC)
Para el cierre, el tipo de cambio fluctuó entre S/3,453 y S/3,465. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este jueves en S/3,463 en el mercado interbancario peruano, por encima de los S/3,459 de la jornada anterior, con un avance de 0,12%. La moneda estadounidense ganó terreno frente al sol, pese a su retroceso a nivel internacional, en una sesión marcada por la caída de los metales, las preocupaciones sobre las inversiones en inteligencia artificial y la evaluación de nuevos indicadores económicos de Estados Unidos.

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