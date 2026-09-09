El dólar cerró con un ligero avance de 0,06% frente a los S/3,3550 del martes. (Foto: AFP)
El dólar cerró con un ligero avance de 0,06% frente a los S/3,3550 del martes. (Foto: AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Redacción EC

El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,3570, con un ligero avance de 0,06% frente a los S/3,3550 de la jornada previa. El movimiento se produjo en un contexto de estabilidad de la divisa estadounidense a nivel internacional, con el índice DXY retrocediendo 0,06%, mientras los mercados mantienen la atención en los próximos datos de inflación de Estados Unidos.

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