El precio del dólar en Perú cerró la sesión en S/3,3570, con un ligero avance de 0,06% frente a los S/3,3550 de la jornada previa. El movimiento se produjo en un contexto de estabilidad de la divisa estadounidense a nivel internacional, con el índice DXY retrocediendo 0,06%, mientras los mercados mantienen la atención en los próximos datos de inflación de Estados Unidos.

“Las cifras de inflación al productor de agosto que se conocerán mañana serán una referencia importante para la decisión de la Reserva Federal del 16 de septiembre. El mercado espera una aceleración tanto del índice general como del componente subyacente. Un resultado por encima de lo previsto podría reforzar las expectativas de una postura monetaria más restrictiva y ejercer presión al alza sobre el dólar, mientras una sorpresa a la baja podría generar el efecto contrario”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En los mercados internacionales, los metales registraron avances, liderados por la plata, que subió 3,30% hasta US$67,89, y el oro, que avanzó 1,48% hasta US$4,419.12.

El cobre, por su parte, alcanzó su nivel más alto desde 2019, brindando soporte a monedas de la región como el sol y el peso chileno. El petróleo también mantuvo su tendencia alcista: el WTI avanzó 1,77% hasta US$95,93 y el Brent un 1,63% hasta US$102,77, un escenario que incrementa los riesgos de mayores presiones inflacionarias globales.

En el mercado local, el volumen negociado alcanzó los US$368.7 millones y el tipo de cambio fluctuó entre S/3,354 y S/3,362. El Banco Central de Reserva (BCR) gestionó la liquidez mediante subastas de certificados de depósito y no renovó vencimientos de Swaps Cambiarios de Compra por S/320 millones ni de Venta por S/274.1 millones, generando presiones indirectas en ambos sentidos sobre las posiciones de la banca local.

“En el plano local, la atención estará puesta mañana en la decisión de tasas del BCR, prevista para las 6:00 p.m. El consenso apunta a que la tasa de referencia se mantendría en 4,25%. Tanto esta decisión como los nuevos datos de inflación de Estados Unidos serán claves para las expectativas de tasas y podrían generar mayor volatilidad en el mercado cambiario”, agregó Huayta.

Por otro lado, Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3M3540 y máximo de S/3,3620. Además, en el mercado se negociaron US$368 millones a un precio promedio de S/3,3587. El día de hoy vencieron Swaps Cambiarios Venta por S/274 millones y Swaps Cambiarios compra por S/320 millones los cuales no fueron renovados.

El Presupuesto Público 2027 ascenderá a S/266.506 millones, un aumento de 3,5% frente a 2026, consistente con una meta de déficit fiscal de 1,4% del PBI. Destacan S/57.000 millones para inversión pública y S/2.489 millones para enfrentar El fenómeno de El Niño, mientras el MEF elevó a 3,4% su proyección de crecimiento para 2026 y 2027.