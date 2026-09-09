La guerra entre Estados Unidos e Irán que ha derivado en ataques a instalaciones y buques petroleros está elevando el precio del crudo y de los minerales en el mercado internacional, en tanto que en el mercado peruano, el sol tiene una tendencia alcista debido a la buena situación de su balanza comercial. En ese sentido, el dólar abre la sesión del miércoles 9 de septiembre en S/3,354.

Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, señaló que el petróleo Brent supera en la apertura los US$100 por barril y el tipo WTI, de referencia en Perú, cotiza en US$95,74 (+1,70%) tras la última ola de ataques a instalaciones y buques cerca de Kharg, elevando el riesgo en el suministro global.

“⁠Hoy se publica el reporte oficial de inventarios del crudo desde la Administración energética en Estados Unidos, el dato es importante después que las últimas cifras semanales del Instituto petrolero mostraron una caída previa de 2.6 millones de barriles”, indicó Huayta.

En ese contexto, los metales se disparan impulsados por la demanda refugio y por una mayor demanda industrial: el oro sube (+1,53%), la plata avanza (+2,64%) y el cobre opera en US$68,23 (+0,88%).

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En el mercado monetario local, la tendencia es positiva para el sol. La balanza comercial de julio (prevista en US$3,120 millones), se publicará hoy, luego que se conociera que en todo el primer semestre se logró un resultado positivo de US$22.756 millones.

“Otro factor determinante será el vencimiento de swaps cambiarios del Banco Central de Reserva (BCR) que presionarán la liquidez en la apertura, mientras que las recientes medidas sobre el encaje del BCR encarecerán el financiamiento minorista en moneda extranjera y acotará el riesgo a una sobre-dolarización”, explicó.

⁠”La combinación de los eventos económicos en la apertura favorecen al sol, por lo que esperamos observar presión de oferta superior a lo largo de la sesión. Nos mantenemos en el rango de S/3,340 - S/3,360, con depreciación del dólar del 0,23% en lo que transcurre de la semana”, sostuvo.