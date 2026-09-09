Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

La guerra entre Estados Unidos e Irán que ha derivado en ataques a instalaciones y buques petroleros está elevando el precio del crudo y de los minerales en el mercado internacional, en tanto que en el mercado peruano, el sol tiene una tendencia alcista debido a la buena situación de su balanza comercial. En ese sentido, el dólar abre la sesión del miércoles 9 de septiembre en S/3,354.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.