Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los G2G son mecanismos de colaboración entre dos o más gobiernos para gestionar proyectos públicos. (Foto: Andina)
Los G2G son mecanismos de colaboración entre dos o más gobiernos para gestionar proyectos públicos. (Foto: Andina)
Por Apoyo Consultoría

En enero de 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una revisión integral de los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G), señalando que la cartera heredada supera los US$30 mil millones —equivalente a cerca del 9% del PBI o casi dos años de inversión pública—. Poco después, se procedió a la resolución del contrato con la PMO francesa encargada de la Nueva Carretera Central y de los accesos al aeropuerto.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.