A pesar del fuerte choque económico que ha sufrido el Perú por el COVID-19, se perciben señales de mejora. El economista Elmer Cuba precisa a El Comercio sus expectativas para lo que se viene el siguiente año.

—Estamos a menos de tres meses de que termine el año y se viene un 2021 importante para dejar esta crisis atrás. ¿Cómo ve las perspectivas de mejora?

Las cifras negativas nos van a acompañar con seguridad hasta febrero, porque la gran recesión del confinamiento comenzó el 15 de marzo y fue muy fuerte. Este tercer trimestre del año todavía caeríamos en torno al 10%, pero ya en octubre [la situación] mejora por tres factores: la fase 3,5, para no hablar de la cuarta completa, ya empezó; se comienza a dar este bono gigantesco de casi 1% del PBI, un bono directamente al consumo para 8,5 millones de hogares; y lo tercero que es pura aritmética, pero funciona, es el feriado no laborable [del 8 de octubre], que cuando se compare con el mismo período del año pasado es un día más de trabajo. Eso te hace pensar que octubre ya es un mes de un dígito de caída [de la economía].

—¿Todo el último trimestre será así?

Sí. [La actividad caerá] entre un 5% y 7% todavía. Esto se traslada a enero y febrero con caídas más pequeñas de 4% o 3%, y de ahí comienzas a comparar contra las otras caídas [de la actividad económica de marzo del 2020 en adelante]. Por eso todas estas cifras del próximo año son de rebote, vas a comparar todo el 2021 con un 2020 donde hubo cuarentena y paralización económica en el país.

—¿Si es un rebote, podemos decir que efectivamente estamos creciendo?

En términos de economía pura, eso no se llama crecimiento. Crecimiento es cuando aumentas tu capacidad productiva: cada vez eres capaz de producir más. En este caso la capacidad productiva ya está instalada. Este año es de la recesión del confinamiento; el próximo año es del rebote.

—¿En el 2021 qué rubros serán claves para la economía?

Los sectores primarios, como minería y pesca, ya rebotaron. Van a seguir su trayectoria normal de actividad y ojalá ahí aumente la oferta. La parte crucial para la recuperación de la actividad no primaria va a ser la industria, que ha sido muy golpeada por los protocolos y la informalidad que combate. Pero no hablamos de un solo sector ahí, sino de toda la actividad no primaria, que es el gran empleador de las ciudades. Y especialmente los servicios, son claves porque son gigantes.

—¿Si se recuperan, la fuerte caída que hemos visto en el empleo, sobre todo por la cuarentena, podría revertirse en el 2021?

Las caídas oficiales que hemos visto hasta ahora, con el empleo derrumbándose, ya son historia. Pero en el camino sí han desaparecido puestos formales y han aparecido puestos informales. Según las últimas expectativas empresariales del BCR, la decisión de las empresas de contratar todavía está en el tramo indiferente. En la medida en que la economía se recupere y esto se perciba como permanente, recién se atreverán a contratar gente en empleos formales. La recuperación del empleo formal va a ser lo último en concretarse en el 2021.

— El Gobierno ha adelantado que dará incentivos de empleo para la contratación formal y se evalúa un segundo subsidio a la planilla. ¿Para usted qué se debe considerar en este paquete?

El principal incentivo a largo plazo que le puedes dar al empleo formal es bajarle los costos de la formalidad, y acá está el famoso fallo del TC que hace que en el Perú sea muy difícil ser flexibles. Eso es 10 veces más importante que un subsidio transitorio. Mucho más potente. En segundo lugar, una medida que se cae de madura, en el contexto de la campaña [presidencial], es facilitar la entrada al mundo laboral de la gente que gana menos.

— ¿El próximo año serán motores importantes la inversión pública y privada?

Por más que la inversión pública sea muy potente –que lo va a ser y enhorabuena–, no es suficiente si no reactivas la parte privada. La inversión privada es cuatro veces más grande que la pública. Por cada sol que gasta el Gobierno, cuatro soles gasta el privado. Ahí hay que volver a incentivar todos los grandes proyectos privados, los mineros y los no mineros, en general todos aportan sin ningún sesgo. [...] [Esto] Ya está en manos del próximo gobierno y de la campaña política.

— Con respecto a la campaña, ¿cómo ve las perspectivas hacia un candidato que impulse la economía?

Lamentablemente, en la campaña política hacia abril todavía la sensación de estancamiento y recesión va a estar presente en las familias, y será un mundo distinto para cuando el presidente asuma. Cuando el presidente nuevo asuma en julio, la economía va a estar rebotando 40% en el segundo trimestre. La economía que reciba el presidente nuevo será una economía rebotando, con inversión privada, pública y consumo familiar importantes. Pero la economía de debate político de este verano todavía será una economía saliendo [de la crisis], pero aún debajo del agua. Será muy difícil mantener discursos que no sean populistas. Ojalá que no sean así, sino que sean discursos reformistas.

TOPES A TASAS DE INTERÉS: “[El proyecto] es dañino de todas maneras”

—La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un predictamen que propone establecer topes máximos y mínimos a las tasas de interés para las operaciones de crédito en el sistema financiero el pasado miércoles. ¿Qué opina sobre esta propuesta?

Los países que tienen esos controles de tasas de interés quieren proteger a las personas de tasas altas, pero hacen lo contrario. Dividen el mundo en dos: por un lado, el sistema reacciona con tasas bajas, pero expulsa a los deudores riesgosos. Ellos se van al mundo informal y reciben tasas mucho más altas, de mucho más corto plazo, con métodos de cobranza bastante dañinos. En lugar de proteger a los segmentos que están con tasas altas en el mundo formal, los vas a desproteger, a empujar al mundo informal con tasas más altas. Es una ingenuidad mayúscula pensar que con esta medida vas a beneficiarlos a ellos. Es dañino de todas maneras.

—O sea, habría más desigualdad en el tratamiento financiero.

Sí. Son buenas intenciones, pero al final encarecerían el crédito para el segmento de mypes. Ellos solo tendrían acceso a un mundo informal y no regulado por la SBS.

