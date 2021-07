Las exportaciones peruanas sumaron en el primer semestre del año US$ 23.642 millones, lo que significa un incremento de 42,6% respecto al mismo periodo del 2020, según las cifras preliminares del la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la CCL sostuvo solo en junio del 2021 se apreció un alza de 40,8% en los envíos, en relación al mismo mes del año anterior, cuyo monto ascendió a US$3.967 millones.

Los envíos hacia China, nuestro principal destino, sumaron en junio US$1.058 millones, cifra que representó un avance de 45,2%. En tanto, Corea del Sur reportó US$ 350 millones (65,4%), India totalizó US$272 millones (27,9%), a Suiza se exportó US$158 millones (26,7%), Chile con US$132 millones (73,8%), Emiratos Árabes Unidos registró US$126 millones (6,2%), y Países Bajos con US$123 millones (58,2%).

De otro lado, las variaciones negativas se dieron hacia Estados Unidos, cuyos envíos a ese país cayeron en 4,4% tras sumar US$ 515 millones, le siguió Canadá con -17,3% (US$ 181 millones) y Japón con -7,6% (US$ 128 millones).

Productos exportados

Entre las principales líneas de productos exportados se encuentran los minerales de cobre por el precio de US$857 millones (-3,4%); oro, US$647 millones (22,1%); paltas frescas, US$232 millones (49,8%); y cátodos de cobre refinado, US$222 millones (85,6%).

Igualmente, figuran harina de pescado, US$183 millones (140,9%); minerales de hierro, US$147 millones (485%); gas natural licuado, US$75 millones (609,8%); minerales de zinc, US$69 millones (20,2%); minerales de plomo, US$63 millones (62,8%); y minerales de molibdeno, US$56 millones (52,8%); variaciones respecto a junio del 2020.

Por otro lado, dentro del macro sector no tradicional destacaron, además de los envíos de paltas frescas, pota congelada con US$48 millones (236,9%), espárragos frescos con US$36 millones (19,8%), mandarinas frescas o secas sumaron US$31 millones (25,5%) y alambre de cobre refinado totalizaron US$23 millones (230,1%).

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR

MIRA TAMBIÉN

En este video te contamos cuál es el estado en el que deja Francisco Sagasti la campaña de vacunación contra el COVID-19