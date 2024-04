Las exportaciones peruanas sumarían US$ 66. 472 millones este año, lo cual significaría un crecimiento de 3,1% respecto al 2023, cuando el monto ascendió a US$ 64. 474 millones, según el Reporte de Proyección de las Exportaciones, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN - ADEX.

El reporte indica que los resultados están condicionados a factores externos como la desaceleración económica a nivel global, la incertidumbre en las decisiones de política monetaria por parte de los principales socios comerciales del Perú, la volatilidad en los precios internacionales –especialmente de productos claves como el cobre y oro–, medidas restrictivas al comercio y otros.

Durante el III Encuentro Diplomático Exportador, organizado por la entidad gremial, el jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX, Gabriel Arrieta Padilla, detalló también la existencia de factores internos como la inestabilidad jurídica que retrae las inversiones, las tensiones políticas y sociales y problemas en el puerto de Chancay.

“Este futuro hub incentivará la descentralización y diversificación de nuestra oferta exportable y la generación de empleo, pero los problemas en su construcción pueden afectar sus beneficios al comercio peruano”, expresó.

Al detalle

Arrieta Padilla detalló que para este año se espera un aumento de 2,9% en los envíos tradicionales (sumarían US$ 47. 318 millones concentrando el 71,2% del total) y de 3,6% en los no tradicionales (US$ 19.154 millones, con una representación del 28,8% restante).

Los sectores muestran un panorama variado este 2024 y pocos serían los que cerrarían en azul y al mismo tiempo superarían sus récords históricos. Estos son la minería (1,5% respecto al 2023), pesca y acuicultura (4%), agroindustria (3,7%) y metalmecánica (3,5%).

Los que culminarían en azul, sin alcanzar sus cifras máximas de años anteriores, serían la pesca primaria, confecciones, siderometalurgia, químico, textil y varios; y en rojo, el forestal, hidrocarburos, minería no metálica y agricultura primaria.

“En líneas generales hay una tendencia hacia la recuperación de las exportaciones peruanas después de los desafíos por el cambio climático y el Fenómeno de El Niño que impactaron su desempeño; sin embargo, varios rubros se mantendrán por debajo de su máximo nivel histórico”, puntualizó.

De acuerdo al informe del CIEN-ADEX, los que resaltarían por monto US$ FOB este 2024 serían la minería (US$ 40. 303 millones), agroindustria (US$ 9. 572 millones), hidrocarburos (US$ 4. 062 millones), químicos (US$ 2. 003 millones) y pesca y acuicultura (US$ 1.803 millones).