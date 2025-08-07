Fahrenheit anunció la incorporación de Luis Eduardo Garvan como su nuevo Gerente General.

La agencia destacó la experiencia de Garvan, que cuenta con más de 25 años de trayectoria liderando equipos de marketing, comunicación, branding, contenidos y proyectos digitales en empresas como Telefónica – Movistar y el Banco de Crédito (BCP).

“Luis Eduardo se suma para aportar una mirada integral desde el anunciante, fortaleciendo el enfoque estratégico de la agencia y profundizando la conexión entre creatividad, resultados de negocio y valor de marca”, indicó Fahrenheit DDB.

Garvan compartirá el liderazgo con Sergio Franco, Chief Creative Officer (CCO). “La llegada de Luis Eduardo responde a lo que hoy exige nuestra industria: las marcas necesitan más que campañas; necesitan socios estratégicos que comprendan sus desafíos reales de crecimiento, transformación y relevancia. Eso es lo que buscamos potenciar en esta nueva etapa”, comentó Ricardo Chadwick, cofundador de Fahrenheit DDB.

Cabe precisar que este movimiento estratégico se complementa con el nuevo rol de Alberto Goachet, también cofundador de la agencia, quien liderará la proyección regional del Grupo Fahrenheit.

“El Grupo Fahrenheit ha alcanzado un nivel de madurez que nos permite proyectar lo que hemos construido hacia nuevos territorios. Nuestro modelo de unidades especializadas y nuestra cultura colaborativa son exportables y adaptables a otras realidades del mercado la noamericano. Esa es la misión que asumo ahora”, señaló Goachet.