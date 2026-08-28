Mediante el Decreto Supremo 009-2026, publicado hoy en el diario El Peruano, el gobierno declaró de necesidad pública la inversión privada de capital extranjero en el complejo de la Zona Franca de Tacna (Zofratacna).

MIRA AQUÍ: Presidente de Confiep pide al Gobierno aprobar el decreto Servicios por Impuestos para prevenir efectos del fenómeno de El Niño

Con esta medida, se modifica la normativa que establecía que dentro de los 50 Km de las fronteras los extranjeros no podían adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, aguas, combustibles y fuentes de energía, directa ni indirectamente.

La norma ha sido recibida con gran aceptación por un sector de la población de Tacna, que considera necesario que se aliente la inversión privada. Cabe precisar que, ya hubo empresas estatales interesadas, pero se veían limitadas por el Artículo 71 de que restringía la instalación de empresas foráneas.

LEE TAMBIÉN: Keiko Fujimori posterga hasta 2027 el aumento de Pensión 65

El decreto lleva la firma de Keiko Fujimori, presidenta del Perú, del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia y de Rafael Beláunde, ministro de Defensa.

La medida se da en un contexto donde Tacna recuerda el 97° aniversario de su reincorporación a Perú.