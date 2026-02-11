Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La disposición se mediante el Decreto Legislativo N° 1726, publicado en el diario El Peruano. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Gobierno aprobó un decreto legislativo, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso de la República, con la finalidad de facilitar la disponibilidad de inmuebles, mediante la liberación de áreas en bloque, para la ejecución de obras de infraestructura.

Gobierno publica decreto legislativo para agilizar ejecución de obras de infraestructura
Perú

