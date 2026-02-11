Gobierno publica decreto legislativo para agilizar ejecución de obras de infraestructura

El Gobierno aprobó un decreto legislativo, en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso de la República, con la finalidad de facilitar la disponibilidad de inmuebles, mediante la liberación de áreas en bloque, para la ejecución de obras de infraestructura.

Mediante el Decreto Legislativo N° 1726 publicado en el diario El Peruano, se modificó la Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura (Decreto Legislativo Nº 1192).

La norma tiene como objetivo facilitar la disponibilidad de inmuebles, vía la liberación de áreas en bloque, para la ejecución oportuna y célere de obras de infraestructura, generando incentivos adicionales para favorecer el trato directo.

Con la delegación de facultades legislativas, se incorpora un mecanismo alternativo y célere que permita que las entidades a cargo de proyectos de infraestructura de gran envergadura puedan optar por liberar áreas prediales en bloque y así coadyuvar con la ejecución de proyectos en los plazos contractuales asumidos por el Estado.

El decreto legislativo busca promover y agilizar la inversión pública y privada, así como generar empleo.