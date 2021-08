Conforme a los criterios de Saber más

Con el incremento del riesgo país, muchas personas han optado por comprar dólares y evaluar opciones de inversión en el exterior. Ante esta necesidad, decidí compartir una propuesta de portafolio que he armado pensando en 2 objetivos: obtener una gran diversificación del riesgo de una manera eficiente, es decir, al costo más bajo posible; e invertir en instrumentos muy líquidos y emitidos por casas gestoras de reconocida calidad internacional.

El portafolio sugerido está compuesto íntegramente por exchange traded funds, conocidos como ETF. Estos instrumentos son canastas de acciones, bonos, commodities y otros, que usualmente buscan replicar algún índice reconocido globalmente y que tienen la ventaja de cotizar diariamente en un mercado centralizado, tal cual una acción. Por lo tanto, puede liquidarse diariamente. Una gran ventaja de los ETF es que por lo general tienen costos muy bajos, lo cual los hace muy apropiados para inversionistas pequeños.

Para la porción de acciones, recomiendo empezar con el Vanguard Total Stock Market (VTI) que contiene casi 4.000 acciones y cubre todo Estados Unidos, incluidas las empresas grandes, medianas y pequeñas a un costo de sólo 0,05% por año. Créame cuando le digo que actualmente es poco probable encontrar una mejor oferta que ésta. Para completar la exposición en mercados desarrollados, recomiendo optar por alguno de los siguientes ETF: iShares MSCI EAFE (EFA) o el Vanguard FTSE Developed (VEA). Ambos ofrecen una exposición bastante similar a mercados como Japón, Reino Unido, Suiza, Francia, Alemania, Australia y otros países de primer mundo a un costo anual aproximado de 0,10%, el cual considero súper eficiente.

Como complemento a las acciones de mercados desarrollados, podemos invertir en mercados emergentes a través de instrumentos como: iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) o el Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Ambos ofrecen una exposición diversificada a nivel de países emergentes, empezando por China, pero también a otras economías asiáticas como Taiwán, Hong Kong, Malasia, Indonesia o Tailandia; así como a otras economías emergentes de América Latina y Europa del Este. El costo de estos ETF as algo más alto (0,15% - 0,18% por año) pero igual estamos hablando de un costo bastante bajo.

Para lograr una adecuada diversificación no podemos olvidarnos de los mercados de renta fija o bonos globales. Los ETF de renta fija son algo más costosos, pero comparado con otros productos del mercado, siguen siendo una alternativa muy eficiente. Empecemos por los de alto rendimiento, también conocido como High Yield. Esta clase de activo está compuesta por bonos emitidos por empresas que no tienen la mayor calidad crediticia, pero por lo mismo ofrecen retornos más altos. Los mejores productos que he identificado en esta categoría son: SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) y iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). En ellos podemos invertir a un costo entre 0,40% y 0,50% por año.

Para complementar la exposición en High Yield, que está compuesto por empresas domiciliadas en Estados Unidos, sugiero invertir en bonos de mercados emergentes a través del iShares J.P. Morgan USD Emerging Market Bond ETF (EMB) que busca replicar el mercado de bonos emitidos por gobiernos de países emergentes, pero denominados en dólares. Otra opción para quienes sientan que el dólar podría perder valor en los siguientes años sería el Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC), el cual replica un índice de bonos emitidos por gobiernos de países emergentes, pero denominados en las distintas monedas de estos países, lo cual seguramente le añadiría volatilidad a un portafolio en dólares.

No estoy recomendando otras categorías de bonos de alta calidad crediticia porque las tasas que ofrecen en la actualidad son bajísimas, sin embargo, no podemos completar un portafolio adecuadamente diversificado sin incluir alguna clase de activo que nos brinde cierta protección en la eventualidad de una crisis en los mercados financieros. Por lo tanto, recomiendo invertir un 10% del portafolio, independientemente del perfil de riesgo del inversionista, en bonos del Tesoro Norteamericano. Recomiendo usar el iShares 20+ Year Treasury ETF (TLT), que brindará protección en momentos de alta volatilidad e incertidumbre a un costo anual de 0,15%.

El peso de cada uno de estos ETF en el portafolio dependerá de la capacidad y tolerancia al riesgo de cada persona. Como regla general puedo sugerir un portafolio compuesto por 60% en bonos y 40% en acciones para un perfil de inversionista moderado. Un perfil más conservador podría optar por un 80% en bonos y 20% en acciones, mientras que un inversionista agresivo puede apuntar a un 80% en acciones y 20% en bonos.

Algunos de estos ETF están listados en la Bolsa de Valores de Lima, lo cual ofrece un beneficio tributario comparado a un instrumento que no esté domiciliado localmente, ya que en el Perú solo se paga un impuesto de 5% sobre las ganancias y no un 30% como sería en el exterior. Sin embargo, si sus fondos se encuentran en el exterior, puede abrir fácilmente una cuenta en un bróker digital como TD Ameritrade, Scotrade, Shwab u otros. En ellos se puede comprar y vender estos ETF a un costo de brokerage muy bajo.

