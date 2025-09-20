Julio Velarde sobre recorte de la tasa de interés de referencia: “No vemos ninguna necesidad de ser agresivos”

Si bien la tasa de interés de referencia de Estados Unidos es un parámetro importante para definir la política monetaria local, en esta ocasión el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, considera que no necesariamente seguirán el mismo ritmo que la Reserva Federal (Fed).

El último miércoles, la Fed recortó su tasa de referencia en un cuarto de punto, ubicándola en el rango de 4% a 4,25%, y aún faltarían dos ajustes más.

“Estamos en una ciudad distinta, los indicadores muestran un crecimiento fuerte, la inflación terminará dentro del rango, en aproximadamente 1,7%. No vemos ninguna necesidad de estar siendo agresivos en tasas bajando dos o tres veces”, señaló Velarde con respecto a la política monetaria local.

No obstante, no descartó un reajuste de los tipos de interés para el próximo año. “El mercado espera una reducción adicional tal vez el primer trimestre próximo año”, mencionó.

BCR

De acuerdo con el funcionario, el recorte de tasas debe evaluarse con cautela por el alto costo que podría implicar en el futuro. “El caso (de EE.UU.) claramente es una presión política lo que se está viendo. En el corto plazo puede ser positivo (bajar tasas), en el mediano plazo puede ser costoso”, advirtió.