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Resumen

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Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Roxana Barrantes Cáceres

Con el cambio de gobierno este 28 de julio, será momento de ventilar nuevamente la acumulación de facturas que nadie quiso pagar, justo cuando las condiciones externas eran favorables.

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