El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resaltó que la economía peruana continúa mostrando solidez, luego de que en julio del 2025 el PBI registrará un crecimiento de 3,4%, acumulando 16 meses consecutivos de expansión.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, explicó que este desempeño responde al impulso de la inversión privada, la recuperación del consumo de los hogares y la mejora de las expectativas empresariales.

“Estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas y la resiliencia de nuestra economía”, afirmó.

De acuerdo con el INEI, entre enero y julio la actividad económica acumuló un avance de 3,4%. En julio, los sectores primarios crecieron 4,9%, con un fuerte dinamismo de la pesca (34,8%), la manufactura primaria (7,0%) y la agricultura (8,5%), impulsada por agroexportaciones como arándanos, cacao y palta, así como mayores cultivos para el mercado interno, como aceituna, papa y maíz.

Asimismo, la producción minera se incrementó en 1,9%, debido a una mayor extracción de cobre, zinc y oro, mientras que los hidrocarburos crecieron 2,2%, gracias al aumento en la producción de petróleo en los lotes 8 y Z-1.

Los sectores no primarios avanzaron 2,7%, completando 16 meses consecutivos de expansión. Destacó la construcción (5,0%), impulsada por la inversión privada y el consumo interno de cemento, así como la manufactura no primaria (2,6%), con mayor producción de bienes vinculados a la inversión y la demanda externa, como la fabricación de buques y fibras manufacturadas, la reparación y mantenimiento de equipos de transporte y la conservación de frutas y vegetales.

El ministro Pérez Reyes indicó que los indicadores adelantados anticipan un desempeño dinámico en los próximos meses. “En agosto del 2025, las importaciones de bienes de capital crecieron 24,2%, acumulando 17 meses consecutivos de expansión. De igual forma, las importaciones de bienes de consumo aumentaron 13,1%, sumando 12 meses de crecimiento ininterrumpido”, señaló.

Finalmente, el MEF señaló que el índice de Big Data de consumo del BBVA se aceleró a 7,2% en agosto, con 21 meses de alza ininterrumpida, confirmando la recuperación sostenida del gasto de los hogares.