La Línea 2 del Metro de Lima y los aeropuertos se consolidaron como los sectores más dinámicos dentro de las infraestructuras de transporte concesionadas, al registrar inversiones por US$769 millones entre enero y septiembre de 2025. Esta cifra representa el 88 % del total ejecutado en el periodo, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

A nivel general, las inversiones supervisadas por el organismo Regulador en los 33 contratos de concesión sumaron US$13.633 millones hasta septiembre de 2025, lo que representa un avance del 65,38 % respecto al monto referencial total de USD 20 852 millones, consolidando el compromiso del país con una infraestructura de transporte moderna, segura y eficiente.

Línea 2 del Metro

El sector ferroviario y del Metro de Lima, impulsado por los avances en la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, registró una inversión de US$453.5 millones entre enero y septiembre, alcanzando un acumulado de US$4.552.8 millones.

De acuerdo con el informe de Ositrán, este rubro mantiene un avance del 70,92 % respecto a su monto referencial de USD 6,419 millones, consolidándose como uno de los sectores más relevantes del país en materia de transporte urbano sostenible y mejora de la movilidad metropolitana.

Inversiones en aeropuertos

Durante los primeros nueve meses de 2025, las inversiones en el sector aeroportuario sumaron US$315.5 millones, acumulando un total de US$1.353.6 millones, lo que representa un avance del 49,87 % respecto al monto referencial de US$2.714 millones.

El crecimiento estuvo liderado por la concesionaria Lima Airport Partners (LAP), donde se reportan inversiones valorizadas por USD 297,6 millones correspondientes a la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal terminal aéreo del país.

En segundo lugar, destacó el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, con una inversión valorizada de USD 17,8 millones orientada a la modernización y mejora de las infraestructuras de los aeropuertos de Piura, Pucallpa, Talara, Trujillo, Anta, Chachapoyas, Iquitos, Tarapoto Cajamarca, Chiclayo, Pisco y Tumbes.

Comportamientos en septiembre

En septiembre, destacaron las inversiones valorizadas en la infraestructura de la Línea 2 del Metro que sumó US$156.1 millones, lo cual refleja un avance sostenido en la ejecución del proyecto. El sector de carreteras registró inversiones por US$20.75 millones, mientras que el portuario alcanzó los USD 3,2 millones.