El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció la ejecución de una cartera de proyectos de US$24 mil millones, así como la gestión de 34 nuevos accesos a mercados del mundo y la entrega de títulos de propiedad rural gratuitos en todo el país.

En el marco de estos anuncios, Ángel Manero, titular del Midagri, señaló que ya se ha comprometido US$11 mil millones de la cartera de irrigaciones, con Chavimochic III en La Libertad, que ya cuenta con obras preliminares; Majes-Siguas en Arequipa, adjudicado al gobierno de Japón; y Alto Piura y Poechos, actualmente en fase de convocatoria internacional.

“Ya hemos puesto en marcha los primeros US$11.000 millones de esta gran cartera. Queremos que, a julio del próximo año, los 25 proyectos estén con contratos firmados o en ejecución, de modo que el próximo gobierno tenga la obligación contractual de continuarlos”, destacó el ministro.

Asimismo, el titular del Midagri explicó que esta estrategia se apoya en procesos Gobierno a Gobierno (G2G) combinados con APP, lo que permitirá acelerar los plazos de adjudicación de megaproyectos.

“Con el G2G podemos adjudicar en seis a ocho meses, mientras que una APP demoraría hasta dos años. Por eso hemos optado por un modelo híbrido: adjudicamos rápido bajo G2G y al gobierno ganador le encargamos desarrollar las APP”, precisó.

Por su parte, la formalización de la agricultura familiar constituye otro de los ejes centrales. En los próximos 12 meses se entregarán 110,000 títulos de propiedad, cifra que triplica el promedio histórico anual.

En paralelo, el Midagri adelantó que viene trabajando en la apertura de 34 nuevos mercados internacionales en los próximos 12 meses, con un énfasis especial en Asia. “Hace algunos años el ministerio lograba abrir entre 5 y 7 mercados al año; el año pasado alcanzamos 19, y ahora apuntamos a casi duplicar esa cifra. Esto nos permitirá dinamizar productos de gran potencial como arándanos, uva, palta y cacao”, explicó Manero.

El ministro agregó que este avance depende en gran medida de la negociación de protocolos sanitarios, lo que requiere un trabajo técnico y constante presencia en el exterior.