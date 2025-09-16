El reporte semanal de Scotiabank prevé una reducción en la proyección de crecimiento del PBI para el 2025 de 3,3% a 3,1%. Además, ajustó al alza la proyección para el 2026 de 2,7% a 2,9%.

De acuerdo con el informe existen dos razones detrás de la reducción del presente año. La primera es un ajuste dada cifras recientes, puesto que el crecimiento del PBI en el segundo trimestre vino por debajo de lo esperado, 2,8% interanual, en lugar de 3,5%.

“Este resultado es más coyuntural que estructural, reflejando circunstancias extraordinarias, y no a un debilitamiento de la economía. Lo que ocurrió en el segundo trimestre fue que la mina de hierro más grande de Perú, Shougang, cerró temporalmente por razones técnicas (el impacto del cierre también se extendería al tercer trimestre)”, explicaron.

Como resultado de esto y otros problemas menores con la producción de cobre, el volumen de exportación cayó un 0,6%. Al mismo tiempo, Perú experimentó un fuerte aumento de las importaciones (12,7% en volumen en el segundo trimestre del 2025), lo cual afectó en forma negativa el cálculo del crecimiento del PBI.

Sin embargo, este incremento no es necesariamente negativo, ya que reflejó en gran medida un aumento en las importaciones de bienes de capital, lo cual refleja, a su vez, el crecimiento de la inversión privada, que fue de 9,0% en el trimestre, lo cual es positivo.

“La segunda razón para el leve ajuste a la baja del PBI es más prospectiva”, sostuvo Scotiabank. El informe detalla que con el objetivo de reducir el déficit fiscal para cumplir con la regla fiscal del 2,2% del PBI para 2025 y del 1,8% para 2026, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, anunció la intención del gobierno de desacelerar el crecimiento del gasto público en adelante.

“Consideramos que cumplir con la regla del 2,2% para 2025 es algo alcanzable, dado que el déficit se situó en el 2,4% en agosto, aunque el principal factor detrás de la mejora de las cuentas fiscales es el sólido crecimiento de los ingresos tributarios, más que un menor crecimiento del gasto”, explicaron.

La realidad del crecimiento del PBI es que la economía crece de forma moderada y sostenible, y este crecimiento está siendo impulsado por la inversión privada y la demanda interna.

Cabe destacar que la demanda interna ha crecido poco más del 6% durante tres trimestres consecutivos. Por lo tanto, el ajuste modesto en la proyección de Scotiabank no refleja un debilitamiento de la economía, sino más bien problemas temporales y un cambio en el motor de crecimiento del sector público al privado.

Es así que, para el 2026 han ajustado la proyección de crecimiento del PBI de 2,7% al 2,9%. El ajuste habría sido mayor de no ser, una vez más, por la intención explícita del gobierno de limitar el crecimiento del gasto.

Esta intención se refleja en el presupuesto de 2026, en el que el gobierno ha presupuestado un aumento del gasto público de tan solo el 2,2%. La desaceleración del gasto público se compensará con un mayor gasto del sector privado.

“Estimamos un aumento del consumo privado del 2,6% y de la inversión privada del 3,5%. Éstas no son cifras malas, considerando que 2026 es año electoral. Si bien no especulamos sobre cuál será el resultado electoral, sí asumimos que la gestión económica y la turbulencia política bajo el nuevo gobierno será parecida, ni peor ni mejor, que durante la última década”, subrayaron.

Este supuesto se pondrá a prueba con los resultados electorales mismos. Si es elegido un gobierno que debilita la confianza empresarial, es probable que la inversión privada se vea afectada. Sin embargo, si por algún milagro se elige tanto un gobierno favorable a la empresa privada como un congreso razonable, entonces, con el actual entorno global de precios de los metales, la inversión privada podría potencialmente aumentar de forma significativa.