Moody's: Los tres escenarios ante "probable" vacancia de PPK

Después de que Fuerza Popular denunciara la noche del martes que Ministros y congresistas cercanos al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ofrecen favores políticos a cambio de votar en contra de la vacancia, la agencia calificadora de riesgo Moody's emitió un comunicado en el que advierte que la probabilidad de que mañana se aprueba la acusación ha "aumentado significativamente".

"Esto se debe principalmente a que Keiko Fujimori, cuya coalición es clave para cambiar de un resultado a otro, y que había dejado abierta su decisión, fue muy explícita luego de que se conociera la noticia al decir que ahora votarán a favor del acusación", explicó Moody's.

Ya de por sí los mercados están intranquilos por una eventual vacancia. Y según dijo el vicepresidente del grupo Moody's Investors Service, Jaime Reusche, a la agencia Andina, el cese de funciones del Jefe de Estado podría afectar la perspectiva de la calificación (A3) de estable a negativa.



¿Qué significa esto para el mercado de valores?

La agencia calificadora esboza tres escenarios posibles. Pero antes de explicarlos señala que el escenario más benigno sería que PPK renuncie y el vicepresidente Vizcarra asuma como presidente.

"Si bien esto podría agregar volatilidad al mercado en el corto plazo, es el escenario que ha ganado más tracción después esta noticia", asegura.

ESCENARIO 1

Si PPK logra vencer el pedido de vacancia y permanece en el cargo quedaría en una posición política débil, pero la volatilidad en el mercado debería ser menor según Moody's.

"En nuestra opinión las expectativas actuales para Perú se basan en un escenario externo muy positivo, y no están valorando la mejora de la política nacional relevante. No esperaríamos una reacción significativa del mercado si no es vacado", detalla.

ESCENARIO 2

El segundo escenario posible que ve Moody's es que PPK renuncie y el vicepresidente Vizcarra asuma como Presidente con el apoyo de Keiko.

"A diferencia del proceso de diciembre, el vicepresidente ha dicho esta vez que no renunciaría si el presidente es acusado", resalta.

"Esto abre la puerta a un posible acuerdo con Keiko que podría suavizar la tensión política que se avecina y poner en marcha las cosas. Esto podría incluir, por ejemplo, la nueva subasta de Gasoducto Sur. Esto sería recibido de manera positiva por el mercado en nuestra opinión", agrega la agencia calificadora de riesgos.

ESCENARIO 3

En caso de que PPK se retire, el vicepresidente Vizcarra renuncie y se convoque a elecciones anticipadas, Moody's advierte que se generaría volatilidad en el mercado, ya que los resultados de una elección anticipada no son obvios.

"Keiko debería tener una ventaja, pero si la población ve la acusación como una forma de que ella se convierta en Presidente, podría ser contraproducente, dejando espacio para que candidatos más radicales como Veronika Mendoza se vuelvan competitivos", explica el comunicado detallando que ese sería el peor resultado posible desde el punto de vista del mercado.

