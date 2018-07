Mypes destinan hasta 20% de sus ingresos en capacitar trabajadores

El ministro de la Producción (Produce), Raúl Pérez Reyes, indicó que su sector se abocará a resolver la problemática de la capacitación técnico productiva para los jóvenes, ya que a muchas micro y pequeñas empresas (Mypes) les cuesta una buena parte de sus ingresos realizar capacitaciones.

“Tenemos que abordar la problemática de la capacitación técnico productiva y el empleo juvenil asociado. Las micro y pequeñas empresas que están demandando esta mano de obra, no están encontrando ese tipo de trabajadores, les cuesta capacitar, un importante número de ellas destinan 10 al 20% de sus ingresos en capacitaciones”, dijo en RPP.

Dijo que el gobierno debe lograr que algunos mercados laborales, que tienen que ver con el tema de la enseñanza técnica, sean más dinámicos.

“Está bastante claro que no solamente tenemos que capacitar en técnicas productivas, sino también tenemos que enseñarles a los jóvenes la capacidad de adaptarse, aunque ellos ya innatamente la tienen”, indicó.

De otro lado, el ministro Pérez Reyes comentó que en el marco del programa “Tu Empresa”, que se viene desarrollando desde hace dos años, se implementará a fin de año ocho locales a nivel nacional, que se encargarán de brindar soporte a los empresarios y emprendedores para el desarrollo de sus actividades.

“La idea es que el empresario o emprendedor pueda encontrar en esta plataforma un soporte para el desarrollo de su actividad, desde temas de formalización, como ayudarlos a reducir los plazos, hasta los temas vinculados con capacitación, gestión, entidades productivas, entidades comerciales e incluso en temas tecnológicos. También, vamos los apoyaremos en la preparación de los expedientes técnicos para solicitar un préstamo bancario”, aseveró.

Dijo que la problemática de la creación de empresas en Perú no solamente está asociada con la demora en la entrega de las licencias o permisos, sino que está vinculada también con la supervivencia de la empresa.

“Necesitamos asegurar que la empresa no solo se cree, sino que tenga capacidad de sobrevivir durante muchos años y creen empleos, y eso tiene mucho que ver con el acompañamiento que el Estado tiene que hacer no subsidiando, sino acompañando en términos de dar información y capacitación en actividades que de repente hoy no son tan claramente rentables, pero que son las del futuro”, puntualizó.