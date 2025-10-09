La campaña de fin año, que se concentra entre octubre y noviembre, tendría un desembolso para las mypes de aproximadamente S/1.700 millones, de acuerdo con una proyección de Mibanco .

En total, el desembolso acumulado durante el periodo de campaña (octubre a diciembre) se proyecta en S/4.404 millones, lo que representa un crecimiento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Este optimismo del sector fue validado por la encuesta “Expectativas de las Mypes respecto a la próxima Campaña Navidad” que se presentó en la conferencia del lanzamiento de la campaña denominada #EmprenderEsDeValientes.

El estudio reveló que las micro y pequeñas empresas (Mype) afrontan la campaña navideña 2025 con un optimismo moderado respecto al 2024: cerca del 50% de las Mypes encuestadas espera tener mejores ventas que el año pasado y el 60% de los que prevén un crecimiento superior al 10%.

Las ganancias proyectadas se destinarían principalmente a la reposición de mercadería (41%) y equipamiento del negocio (16%), mientras que el pago de deudas y el ahorro ocupan un lugar menor. Los microempresarios perciben condiciones financieras más favorables, con tiempos de aprobación de crédito más cortos, mayor frecuencia de ofertas y estabilidad en las tasas de interés.

“Estamos viendo mucho optimismo del sector en todos los rubros para esta campaña. Este sentimiento es impulsado por distintas coyunturas regionales, como el buen rendimiento de las cosechas en el Norte y el dinamismo generado por la minería en el Sur. Este contexto favorable nos permite proyectar un pico de desembolso entre octubre y noviembre. Esto demuestra no solo la confianza del cliente, sino también la recuperación sostenida de la cartera,” afirmó José Antonio Muñiz, Gerente de la División de Negocios de Mibanco.