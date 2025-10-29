En la aeronave se encontraban tres tripulantes, trabajadores de la citada empresa, que perdieron la vida. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

Mediante un comunicado, informó que un helicóptero de la empresa Helisur sufrió un accidente mientras realizaba maniobras de carga en la zona de operaciones aéreas de la Planta de Gas Natural Malvinas, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, Cusco.

En la aeronave se encontraban tres tripulantes, trabajadores de la citada empresa, que perdieron la vida.

Maro Villalobos

El accidente se reportó a las 2:30 p.m. cuando el helicóptero realizaba maniobras de descarga.

Junto al plan de respuesta de emergencia aérea de Helisur también se activó de forma inmediata nuestro sistema de respuesta ante este de emergencias a fin de realizar las labores correspondientes”, señaló Pluspetrol.

Asimismo, agregaron que mantienen comunicación y coordinación con la empresa Helisur, así como con las autoridades correspondientes.

