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Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: GEC)
/ JULIOREA
Por Redacción EC

El precio del dólar para este jueves 30 de abril es de S/3,51 con una baja de 0,25% informó Bloomberg.

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