Resumen

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A nivel global el dólar permanece estable. (Foto: Agencia Andina)
A nivel global el dólar permanece estable. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,5240, avanzando 90 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,5150.

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