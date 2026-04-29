De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), el precio del dólar cerró hoy en S/3,5240, avanzando 90 puntos con respecto al cierre de ayer que se situó en S/3,5150.

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Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,5220 y máximo de S/3,5420.

Además, en el mercado se negociaron US$376.6 millones a un precio promedio de S/3,5298. Asimismo, el BCR colocó Swaps cambiarios venta por S/200 millones a 3 meses.

A nivel global el dólar permanece estable. La Reserva Federal (Fed) decidió mantener las tasas de interés sin cambios (entre 3,5% - 3,75%), pero el mensaje clave no fue la pausa, sino la fuerte división interna y el aumento de la incertidumbre macro. Finalmente, el DXY cotizó en 98.834 (+0,36%).