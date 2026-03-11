El precio del dólar para este miércoles 11 de marzo es de S/3,42 con un retroceso de 0,35% según informó Bloomberg.

¿En cuánto cerró el dólar el martes 10 de marzo?

El dólar cerró en S/3,490. La divisa estadounidense estuvo en los siguientes niveles: inicio S/3,4700, promedio de S/3,4395, mínimo S/3,42 y un máximo de S/3,47, informó Renta4 SAB.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.