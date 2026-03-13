Resumen

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El precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado.(Foto: Agencia Andina)
El precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado.(Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este viernes 13 de marzo de S/3,453, según informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

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