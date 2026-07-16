Mientras una persona puede necesitar ponerse al día con una deuda, otra podría estar al corriente con sus pagos, pero no tener ningún ahorro para enfrentar un imprevisto. Foto: IA. .
Mientras una persona puede necesitar ponerse al día con una deuda, otra podría estar al corriente con sus pagos, pero no tener ningún ahorro para enfrentar un imprevisto. Foto: IA. .
Por Redacción EC

Pagar deudas será uno de los principales destinos de la gratificación para el 26% de peruanos encuestados, según un reciente estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la USIL. Sin embargo, no todos llegan a julio con la misma situación financiera.

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