Resumen

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El objetivo es adecuar la normativa a la nueva regulación de límites operativos de concentración aplicables a las empresas del sistema financiero. Foto: Andina.
El objetivo es adecuar la normativa a la nueva regulación de límites operativos de concentración aplicables a las empresas del sistema financiero. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la modificación del reglamento para la supervisión consolidada de los conglomerados financieros y mixtos, con el objetivo de adecuar esta normativa a la nueva regulación de límites operativos de concentración aplicables a las empresas del sistema financiero, vigente desde junio de 2025 (Resolución SBS N.°975-2025).

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