La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la modificación del reglamento para la supervisión consolidada de los conglomerados financieros y mixtos, con el objetivo de adecuar esta normativa a la nueva regulación de límites operativos de concentración aplicables a las empresas del sistema financiero, vigente desde junio de 2025 (Resolución SBS N.°975-2025).

Cabe recordar que el Decreto Legislativo N.°1646 alineó la regulación de estos límites con estándares y prácticas internacionales, con la finalidad de fortalecer la gestión del riesgo de concentración de contraparte en el sistema financiero, para resguardar su solvencia y estabilidad; y promover una mayor competencia en el otorgamiento de créditos.

Mediante la Resolución N.° 00879-2026, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se modifican diversas definiciones vinculadas a los conglomerados financieros y mixtos, tales como control, empresa holding, financiamientos, grupo económico, influencia significativa y ente jurídico.

Asimismo, la SBS estableció que los financiamientos otorgados a personas, empresas o entes jurídicos vinculados no podrán exceder el 25% del patrimonio efectivo de nivel 1 del grupo consolidable del sistema financiero. En el caso de los conglomerados del sistema de seguros, este límite será de 30%.

De igual manera, se precisa que el total de financiamientos que las empresas del grupo consolidable del sistema financiero otorguen a una contraparte o grupo de contrapartes, conectadas por riesgo único, no podrá superar el 25% del patrimonio efectivo de nivel 1 de dicho grupo.

La norma entrará en vigencia el 1 de marzo de 2027 y contempla un cronograma de adecuación que se extenderá hasta el año 2031.

¿Qué es un conglomerado financiero?

La SBS explicó que un conglomerado financiero es un grupo de empresas, bajo control común, en el que predominan las actividades financieras; mientras que un conglomerado mixto es aquel que, bajo la misma estructura de control, combina empresas de actividades financieras y no financieras.