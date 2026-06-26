Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Revisa aquí la cotización en compra y venta del dólar en el Perú. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para hoy abre ligeramente a la baja en S/3,409, en línea con un dólar global que cae por segunda sesión consecutiva, en un contexto donde los mercados vienen ajustando sus expectativas sobre inflación y tasas de interés.

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