El precio del dólar para hoy abre ligeramente a la baja en S/3,409, en línea con un dólar global que cae por segunda sesión consecutiva, en un contexto donde los mercados vienen ajustando sus expectativas sobre inflación y tasas de interés.

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los inversionistas empiezan a incorporar el efecto de la fuerte caída en los precios internacionales del petróleo sobre las expectativas futuras de inflación.

“La caída se aproxima a un 25.0% en las últimas tres semanas”, señaló. Agregó que este escenario ha generado una leve reducción en los rendimientos de los bonos y en el dólar, aunque el mercado continúa considerando probable al menos un aumento adicional de tasas este año.

En el ámbito local, Huayta indicó que el ruido electoral ha disminuido considerablemente y que tanto analistas locales como externos esperan los resultados oficiales del JNE, con Fujimori como candidata ganadora.

Asimismo, destacó que los principales metales de exportación vienen recuperando fortaleza, favoreciendo parcialmente la oferta local de dólares, mientras que el Banco Central de Reserva (BCR) no presenta vencimientos relevantes en la sesión, aunque no se descarta una eventual intervención si lo considera necesario.