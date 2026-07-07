El precio del dólar cerró hoy en S/3,3980, retrocediendo 120 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,4100.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada el dólar estuvo levemente a la baja, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3980 y máximo de S/3,4120. Además, en el mercado se negociaron US$282.9 millones a un precio promedio de S/3,4046.

A nivel global el dólar se mantiene estable, el euro ligeramente a la baja, dado que los inversionistas están a la espera de la publicación de las actas de la Reserva Federal prevista para esta semana, en busca de orientación sobre los tipos de interés. Mientras que el DXY cotizó en 100.75 (+0,13%).

Por su parte, Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, indicó que la divisa estadounidense cerró con una ligera apreciación frente a la mayoría de monedas desarrolladas y emergentes, reflejando una reacción al incremento de los precios del crudo observado durante la jornada.

En ese sentido, el dólar cerró la sesión de este martes 7 de julio en S/3,398, según fuentes oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). El flujo de oferta lideró las negociaciones en el mercado intercambiario, llevando al sol a apreciarse un 0,35%, mientras los inversionistas permanecen atentos a la publicación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

“El alza del petróleo pone nuevamente en interrogante su efecto en la inflación, lo que, en consecuencia, deriva el rumbo de la política monetaria en EE.UU.”, señaló. Agregó que este miércoles se publicarán las minutas de la Fed, un documento que brindará nuevas señales sobre las perspectivas de política monetaria.

El especialista indicó que los principales commodities metálicos registraron ligeras caídas, con retrocesos cercanos al 1,8% en promedio tras las nuevas tensiones en Oriente Medio. En el ámbito local, precisó que el BCR no tuvo intervención directa durante la sesión y que el flujo de oferta neta estuvo liderado principalmente por agentes offshore y corporativos. El volumen total negociado ascendió a US$289 millones, dentro del promedio diario.

Huayta añadió que la renovación de Julio Velarde como presidente del BCR ha generado cierto optimismo en los mercados. Asimismo, destacó que la estabilidad mostrada por el sol durante los últimos años responde al buen desempeño del sector exportador y a las intervenciones de la autoridad monetaria. Al cierre de la sesión, el rango de venta del dólar volvió a ubicarse entre S/3,410 y S/3,415.