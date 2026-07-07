La divisa retrocedió 120 puntos al termino de la jornada. Foto. Andina.
La divisa retrocedió 120 puntos al termino de la jornada. Foto. Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3980, retrocediendo 120 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,4100.

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