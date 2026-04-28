Resumen

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Es probable que se mantenga la tendencia alcista debido a que aún faltan varias semanas para la definición de las elecciones. Foto: Andina.
Es probable que se mantenga la tendencia alcista debido a que aún faltan varias semanas para la definición de las elecciones. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró en S/3,515 para este martes 28 de abril, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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