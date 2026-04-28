El precio del dólar cerró en S/3,515 para este martes 28 de abril, según informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Erick Valdez, gerente de Gestión Patrimonial en Sura Investments, explicó que esto se debe a la suma de factores locales e internacionales. “Por el lado local, a pesar de tener más de dos semanas de la votación presidencial, aún estamos a la espera de los resultados oficiales al 100%, y no se ha definido quién acompañará a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de estas elecciones. Esta carrera tan cercana por el segundo puesto entre López Aliaga y Sánchez, que tienen planes de gobierno casi opuestos genera incertidumbre del futuro económico peruano y debilita nuestra moneda”, sostuvo.

Por el lado internacional, agregó que se mantiene la búsqueda de refugio en el dólar debido a que no se ve cerca una resolución definitiva del conflicto entre EE. UU. e Irán que tiene repercusiones importantes para la economía global debido a que el estrecho de Ormuz no funciona a su capacidad total.

“Ya durante el mes de marzo se vio un alza en el dólar debido al inicio del conflicto en Medio Oriente, esto sumado a un retroceso importante de los precios de los metales (oro, plata y cobre) que exportamos luego de alcanzar máximos históricos durante el inicio del año, pero durante los últimos días sí hemos tenido una aceleración en la subida debido a los factores internos electorales”, explicó Valdez.

El representante de Sura Investments indicó que es probable que se mantenga la tendencia alcista debido a que aún faltan varias semanas para la definición de las elecciones.

“Dependerá de qué candidato (López Aliaga o Sánchez) termine confirmando su puesto en la segunda vuelta y cómo vaya reaccionando el mercado a las primeras encuestas de intención de voto para definir al próximo presidente. En el plano internacional, se mantienen las tensiones globales, la FED mantiene su tasa de referencia y los metales vuelven a su tendencia alcista, todo ello suma al escenario de mantener la tendencia al alza del tipo de cambio”, subrayó.