El precio del dólar en la apertura del lunes 18 de mayo es de S/3,428 con una baja de 0,05% respecto al día anterior, indicó Bloomberg.

¿En cuánto cerró el dólar el viernes 15 de mayo?

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), el tipo de cambio cerró en S/3,4365 con una variación de 125 puntos básicos en comparación del precio del jueves que se situó en S/3,424.

Asvim Asencios, Trader de Divisas en Renta4 SAB, durante la jornada, tuvo un comportamiento mixto. La demanda estuvo por el lado de empresas extranjeras. Además, el dólar tuvo un precio mínimo de S/3,425 y un precio máximo de S/3,44. Asimismo, en el mercado se negociaron US$354 millones a un precio promedio S/3,4327.

Proyección del dólar en Perú en 2026

De acuerdo con el más reciente análisis del Departamento de Estudios de Renta 4, el dólar podría experimentar un periodo de mayor volatilidad durante el primer semestre de 2026 y alcanzar niveles cercanos a S/3,60 hacia julio, impulsado principalmente por el ruido político asociado al proceso electoral.

Superado el período electoral, el escenario cambiaría. Renta 4 proyecta que el tipo de cambio iniciaría una corrección hacia niveles cercanos a S/3,40 a diciembre de 2026, apoyado en una menor presión externa y en la fortaleza estructural de la economía peruana.

Por otro lado, Sura Investments tienen una lectura distinta. Sus analistas prevén que el dólar mantendría una tendencia a la baja en el mediano plazo, influida por la expectativa de dos recortes de tasas en Estados Unidos y por el déficit fiscal estadounidense, que representa un riesgo relevante para la divisa.