La cotización del dólar para la jornada del 2 de enero es de S/3,36. Cabe precisar que con el paso de las horas, el precio del dólar puede variar debido a diversos factores como la oferta y demanda en el mercado, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, precios de commodities, la inflación, el desempeño de la economía global y la coyuntura política.

¿A cuánto cerró el dólar este miércoles 31 de diciembre?

El precio del dólar en el país cerró el miércoles 31 de diciembre en 3,3640, (con una apertura de 3,3650), según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Proyecciones del dólar

Según el reporte, el sol se ha apreciado durante el 2025 en un contexto en el que el dólar se mostrado débil, situación que se ha visto impulsada por el desempeño positivo de la balanza de pagos.

“A medida que vayamos entrando a la campaña electoral y acercándonos a las elecciones, probablemente habrá algunas presiones al alza, luego habría una tendencia poselectoral a la baja”, comentó Francisco Grippa, economista principal de BBVA Research en el Perú.

Pasados los comicios, el BBVA Research prevé una reversión del tipo de cambio, retomando la tendencia de apreciación apoyada por factores como el continuo superávit externo, los precios de metales y la reducción de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU.