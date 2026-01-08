Para esta jornada del 8 de enero, el dólar cotiza en S/3,36, según el Banco Central de Reserva del Perú. En la jornada de ayer el tipo de cambio fue de S/3,3630, mismo nivel con respecto al cierre del día martes.

Durante la jornada el dólar se mantuvo estable, llevando a la moneda a un precio máximo de S/3,3630 y mínimo de S/3,3600, informó Renta4 SAB. Además, en el mercado se negociaron US$213 millones a un precio promedio de S/3,3618.

Jesús Flores Ríos, gerente comercial de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, señaló que el dólar cerró en S/3,363, su nivel más bajo en más de un mes, pese a que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino comprando US$53 millones para frenar la apreciación del sol.

Proyección del dólar en Perú en 2026

El dólar cerró el 2025 con un ciclo de caídas sostenidas y se depreció 10,56% frente al sol peruano, según el Banco Central de Reserva (BCR).

Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research en Perú, no descarta episodios de volatilidad en esta etapa del 2026, asociados al tono y contenido de las propuestas de los candidatos.

En la misma línea, César Huiman, analista senior de Research en Renta4 SAB, proyecta un comportamiento mixto del tipo de cambio, con un rango estimado entre los S/3,35 y los S/3,45. El nivel máximo se alcanzaría en la primera mitad del año, seguido de una corrección gradual hacia fines del 2026.