Resumen

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Precio del dólar abrió por debajo del cierre previo de S/3,3880. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar abrió por debajo del cierre previo de S/3,3880. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este martes 16 de junio inició la sesión en S/3,3820, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,3880.

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