El precio del dólar para este martes 16 de junio inició la sesión en S/3,3820, ligeramente por debajo del cierre previo de S/3,3880.

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La apertura se dio en línea con el comportamiento de otras monedas de la región, en un contexto donde el dólar global registra un retroceso de (-0,05%).

Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, los inversionistas continúan atentos a nuevos detalles sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, cuya firma está prevista para este viernes. Sin embargo, la incertidumbre persiste debido a las versiones distintas que ambas partes han dado sobre el posible pacto.

En este contexto, el petróleo Brent continúa retrocediendo y opera por debajo de los US$80 por barril, retornando a niveles observados al inicio del conflicto en marzo.

En el ámbito local, Huayta señaló que el mercado continúa en plena semana de pago de impuestos corporativos, flujo estacional de oferta que viene ejerciendo presión sobre las cotizaciones. Asimismo, indicó que los resultados oficiales de la ONPE avanzaron al 99,0% y muestran una ampliación de la ventaja de la candidata Keiko Fujimori por más de 30 mil votos.

“Mañana será un día importante para los mercados internacionales, debido a la decisión de tasas de interés en Estados Unidos a cargo de Kevin Warsh, sucesor de Powell en la Reserva Federal”, finalizó el especialista.