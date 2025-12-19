Velarde sobre propuesta para retirar 3 UIT de la ONP: “Es insensata... Van a repartir lo que no hay”

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, opinó sobre la propuesta de la congresista Kathy Ugarte que busca permitir a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) retirar hasta 3 UIT.

Al respecto, Velarde recordó que la diferencia entre la ONP y la AFP es que la primera no tiene cuentas individuales. De esta forma, el pago a los jubilados se realiza por los aportes de los trabajadores activos.

De esta manera, para el presidente del BCR, la propuesta “es insensata”, debido a que se “va a repartir lo que no hay”.

Durante el último Reporte de Inflación del año, Julio Velarde reiteró su opinión sobre la necesidad de un sistema de pensiones obligatorio porque “en muchos países la gente no ahorra”, lo que genera problemas a futuro. Esto, en referencia a la reforma de pensiones que sigue viéndose afectada con las autorizaciones del Congreso para retirar los fondos de las AFP.

“Realmente estamos matando un sistema de pensiones. Sí, uno puede destrozarlo, pero tiene que haber un sustituto y creo que cualquier sustituto tiene que tener los elementos que ya teníamos: obligatorio y cuentas individuales”, refirió.