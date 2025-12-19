Escucha la noticia
Velarde sobre propuesta para retirar 3 UIT de la ONP: “Es insensata... Van a repartir lo que no hay”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, opinó sobre la propuesta de la congresista Kathy Ugarte que busca permitir a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) retirar hasta 3 UIT.
Al respecto, Velarde recordó que la diferencia entre la ONP y la AFP es que la primera no tiene cuentas individuales. De esta forma, el pago a los jubilados se realiza por los aportes de los trabajadores activos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
De esta manera, para el presidente del BCR, la propuesta “es insensata”, debido a que se “va a repartir lo que no hay”.
Durante el último Reporte de Inflación del año, Julio Velarde reiteró su opinión sobre la necesidad de un sistema de pensiones obligatorio porque “en muchos países la gente no ahorra”, lo que genera problemas a futuro. Esto, en referencia a la reforma de pensiones que sigue viéndose afectada con las autorizaciones del Congreso para retirar los fondos de las AFP.
“Realmente estamos matando un sistema de pensiones. Sí, uno puede destrozarlo, pero tiene que haber un sustituto y creo que cualquier sustituto tiene que tener los elementos que ya teníamos: obligatorio y cuentas individuales”, refirió.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Tipo de cambio podría cambiar de tendencia el próximo año? Esto dice el BCR
- BCR eleva proyección de crecimiento de la inversión privada a 9,5% y no descarta llegar a 10% este año
- Bottega Dasso, el clásico que conquistó San Isidro, ahora busca el salto internacional tras 10 años en el mercado: esta es su ruta
Contenido sugerido
Contenido GEC