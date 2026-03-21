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Resumen

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Por Maritza Saenz

El presidente del Banco Central de Reserva cuestionó las acciones del Congreso, tras aprobar iniciativas que ponen en riesgo la caja fiscal. En ese sentido, mencionó que dichas intenciones “están debilitando las acciones del nuevo mandato”.

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