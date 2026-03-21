El presidente del Banco Central de Reserva cuestionó las acciones del Congreso, tras aprobar iniciativas que ponen en riesgo la caja fiscal. En ese sentido, mencionó que dichas intenciones “están debilitando las acciones del nuevo mandato”.

Recordemos que el pasado 12 de marzo, el Congreso de la República aprobó en segunda votación otorgarles CTS y gratificaciones por julio y diciembre, equivalentes a un sueldo a los trabajadores CAS.

Asimismo, el Legislativo aprobó el último jueves y por insistencia los proyectos de ley 3864, 4786, 8911 y otros, que buscan garantizar el pago de las pensiones para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del país.

Sobre estas acciones, Velarde aceptó que estas propuestas no solo “golpean al Tesoro Público, sino a todos” [...] “todos estos cambios pueden darse, pero siempre que se evalúen técnicamente. No pueden ser producto de presión popular dentro del Congreso”, mencionó.

“Lo ideal sería que el Gobierno las observe. Sí generan un costo. Estamos entrando con peor pie al nuevo gobierno. Están debilitando las acciones del nuevo mandato”, mencionó.

Ley General de Minería

El funcionario también opinó sobre el dictamen que busca modificar la Ley General de Mineria a través de beneficios obligatorios a las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de las minas.

Al respecto consideró que “estos cambios deben ir más del Ejecutivo con una discusión amplia y después se pueden discutir en el Congreso. [...] La idea es tener una evaluación más fría, más técnica”, refirió.

Durante el reporte de inflación, Velarde resaltó la intención de las empresas mineras por desarrollar proyectos en nuestro país; por lo que, en algún momento de la conversación con la prensa, señaló que iniciativas como la mencionada “obviamente afectan [a la inversión minera”.

Para el cierre del año, el BCR espera un crecimiento de la inversión minera de 9,5%.