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Resumen

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¿Cuáles son las novedades en el sector construcción del Perú? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las novedades en el sector construcción del Perú? (Foto: Andina)
Por Maritza Saenz

En el primer Reporte de Inflación del año, el Banco Central de Reserva (BCR) mejoró su proyección de crecimiento económico para el país, al elevarla de 3% a 3,2%, impulsada por el desempeño de los sectores no primarios.

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