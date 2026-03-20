En el primer Reporte de Inflación del año, el Banco Central de Reserva (BCR) mejoró su proyección de crecimiento económico para el país, al elevarla de 3% a 3,2%, impulsada por el desempeño de los sectores no primarios.

Según el presidente del BCR, Julio Velarde, “estamos entrando (al 2026) con buen pie, estamos entrando con inflación baja [...] en general, con buenos fundamentos que nos permitan una resiliencia incluso en escenarios más negativos de lo que estamos proyectando”, detalló.

Como muestra de ese desempeño, señaló que la masa salarial creció 6,2% en enero de este año. Asimismo, el volumen de importación de bienes de capital aumentó 12,1% entre enero y febrero. En ese mismo periodo, el consumo interno de cemento se incrementó 12,5% y el IGV interno avanzó 6,3%.

En esa línea, el empleo formal también se mantuvo en ascenso. En el sector privado avanzó 5,3% durante el primer mes del año; es decir, alrededor de 229.000 puestos de trabajo, de los cuales 187.000 se generaron en conjunto entre los sectores servicios, agropecuario y comercio.

Los retos de la economía

Pese a ello, la economía enfrentó, en lo que va de este año, cuatro desafíos hasta el momento: El Niño, una menor producción de metales como oro y zinc, una menor producción de hidrocarburos en el Lote 95 y la paralización de otros lotes, además de la emergencia por el gas natural.

Cada uno de estos factores restó 0,1 puntos porcentuales al crecimiento económico. Sin embargo, esa caída fue compensada parcialmente por el avance de los sectores construcción, comercio y servicios, que en conjunto aportaron 0,6 puntos porcentuales.

Avanza la inversión privada

Si bien las expectativas empresariales retrocedieron en la última encuesta del BCR, todavía se mantienen optimistas. Aunque, de acuerdo con Velarde, el escenario podría variar en la encuesta de marzo.

“Tal vez por estos factores que estamos viendo de la economía mundial y el gas que se interrumpió por 15 días (en el Perú), puede ser que las expectativas de este mes tengan cierto deterioro porque sí son factores concretos”, mencionó.

De hecho, se espera que al cierre del año la inversión minera crezca 9,2% y la no minera 12,2%. De este modo, la proyección de la inversión privada pasa de 5% en el reporte anterior (diciembre) a 9,5% en este reporte.

Minería ilegal e informal conviven en Pataz / Alonso Chero

“Hemos sido moderados en cuanto al estimado del crecimiento para este año. Estuve en la reunión de mineros en Toronto y el entusiasmo que vi por desarrollar nuevos proyectos era bastante grande. Si los precios se mantienen, probablemente tengamos un buen año de inversión minera”, agregó.

Sobre las causas que están impulsando la inversión no minera, Velarde señaló a El comercio que “Su pregunta, tal vez sea más complicada. Los minerales están aumentando el ingreso del país. Eso está haciendo que también haya más demanda para otros bienes [...] la cadena de utilidades del sector minero va a ser bien alta, y en marzo vamos a ver, de repente, venta de casas, automóviles, está creciendo, por las utilidades que son distribuidas a los trabajadores mineros, que dados los precios de los minerales que ha habido el año pasado deben ser bastante altas”, destacó.

Inflación y déficit fiscal

Con respecto a la inflación, los choques de oferta han impulsado los precios y la inflación anual a 12 meses se encuentra en 2,2% a febrero de 2026, según el BCR. Para el siguiente mes, podría bordear la meta que tiene el BCR de 3%.

“En marzo tendremos impacto del gas, impacto de la subida del combustible por la guerra de Irán; va a ser un impacto grande. Probablemente estemos alrededor del tope superior al rango y esperamos –como creemos que este choque es temporal– que siga revirtiéndose a lo largo del año”, adelantó. Con este escenario, se proyecta una inflación de 2,4% para el cierre del 2026.

Para el cierre de este año, además, se espera que el déficit fiscal cierre en 1,8% y sea menor frente a otros países. No obstante, todavía hay escenarios que ponen en peligro ese equilibrio.

“El déficit fiscal está controlado. El problema es que no parece haber mucha preocupación con respecto a la situación fiscal del país. Se han aprobado un montón de normas que sí erosionan la credibilidad en la fortaleza fiscal a futuro”, destacó.

Las propuestas del Congreso continúan siendo un peligro para las arcas fiscales. Las últimas como las gratificaciones y CTS a los trabajadores CAS, “golpean el tesoro público y a todos”, consideró.

“Todos estos cambios pueden darse, pero siempre que se evalúen técnicamente. No pueden ser producto de presión popular dentro del Congreso”, mencionó. Asimismo, estas iniciativas “están debilitando al país” y sugirió al gobierno observar dichas normas. “Estamos entrando con peor pie al nuevo gobierno. Están debilitando las acciones del nuevo mandato”, mencionó.

Asimismo, se pronunció sobre sobre el dictamen que busca modificar la Ley General de Minería. Al respecto, Velarde sugirió que “estos cambios deben ir más del Ejecutivo con una discusión amplia y después se pueden discutir en el Congreso. [...] La idea es tener una evaluación más fría, más técnica”, refirió.